Marilyn Manson chystá album Heaven Upside Down. Lidi z něj budou opravdu překvapení, říká

Zpěvák Marilyn Manson chystá na letošní rok album, které se nebude jmenovat Say 10, jak Manson původně zamýšlel, ale Heaven Upside Down. Desátá studiovka bude podle něj znít tak, jak to po poslední nahrávce Pale Emperor nikdo nečekal. "Ti, kterým jsem nové skladby pouštěl, tvrdí, že je to kombinace desek Antichrist Superstar a Mechanical Animals," odkazuje na svá alba z poloviny 90. let. "Nechtěl jsem se opakovat. Jenomže všechno se pohybuje v kruzích a aniž bych se vykrádal, dostal jsem se zpět ke svým kořenům." S novými písničkami se Manson v červnu vydá na turné, Česká republika ovšem v plánu prozatím není. Album mělo původně vyjít v únoru, nový termín hudebník ještě neoznámil.

