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Domácí

Marek Ztracený na Letné nabídl většinu svých hitů, přišlo si je poslechnout 70 tisíc lidí

ČTK

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 000 fanoušků. Jako předskokan natěšené publikum roztleskala a rozezpívala zpěvačka Martina Pártlová. Krátce před koncertem s ohledem na psy, ptáky a obyvatele okolních domů Ztracený zrušil chystaný závěrečný ohňostroj.

Marek Ztracený, koncert
Na svůj zatím největší koncert si Marek Ztracený (na snímku) pozval řadu hostů, mezi nimi například Martu Jandovou či Petra Čtvrtníčka, který na jednu píseň usedl za bicí.Foto: ČTK – Ondřej Deml
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Ztraceného vystoupení za doprovodu barevných konfet zahájila skladba MinuLost z roku 2018, k natáčení jejíhož klipu navštívil za 56 hodin šest evropských států.

Hned v první části koncertu z jeviště s výhledem na Pražský hrad Ztracený fanouškům za doprovodu své skupiny nabídl svůj první hit Ztrácíš, který v roce 2008 odstartoval jeho úspěšnou kariéru. Přítomní diváci, mezi kterými převládaly ženy a dívky, se poté dočkali chytlavých hitů Originál, Moje milá, Vítr do plachet nebo Tak se nezlob i dlouho nehraných písní jako byl rytmický Oheň.

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Koncert Marka Ztraceného, 7. srpna 2026, Praha. Ztracený je prvním českým hudebníkem vystupujícím na Letenské pláni. Před ním se na ní v roce 1996 představil Michael Jackson a o sedm let později skupina The Rolling Stones a slovenský Elán.Foto: ČTK – Ondřej Deml

Na svůj zatím největší koncert si Ztracený pozval řadu hostů. V Zastav mě a Povolání syn si se svým otcem na kytaru zahrál Marek Ztracený junior. Část skladby Káva a sex se Ztraceným na speciálním zařízení vysoko nad hlavami diváků odzpívala Marta Jandová. Při písni Modlitba za pátek usedl za bicí Petr Čtvrtníček.

Dojemný moment nastal při písni Ta bílá ti sluší, kterou doprovodilo video s manželi, kteří jsou spolu 70 let a přijali od Ztraceného pozvání na koncert. Jako speciální pozvánku na koncert vydal Ztracený tento týden nový singl Obuj si mé boty, který zařadil ke konci programu plného pyrotechnických a světelných efektů. Koncert zakončila skladba Naše cesty o životních křižovatkách a překonávání překážek.

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Areál na koncert Ztraceného se stánky s občerstvením naproti fotbalového stadionu Sparty, kde vyrostla během uplynulých týdnů velká tribuna, se otevřel v 16:30. Někteří příznivci čekali na otevření od časného odpoledne. Techniku dopravilo do Prahy 114 kamionů.

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Část skladby Káva a sex se Ztraceným na speciálním zařízení vysoko nad hlavami diváků odzpívala Marta Jandová.Foto: ČTK – Ondřej Deml

Pražský dopravní podnik zavedl pro návštěvníky koncertu mimořádnou tramvajovou linku 44, která před začátkem vystoupení jezdila v intervalu pěti minut kolem Letné. Na koncertě několikrát zasahovala lékařská služba. Asistenci pražských zdravotnických záchranářů si ale nevyžádala, řekla ČTK jejich mluvčí Jana Poštová. Žádné problémy nemusela řešit ani policie, řekla její pražská mluvčí Eva Kropáčová.

Organizátoři pro návštěvníky připravili v areálu rozprašovače vody a v záloze měli kropicí hasičský vůz. Po skončení koncertu, tedy mezi 22:00 a 23:30, dopravní podnik posílil provoz metra na lince A v úseku Dejvická - Želivského.

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Koncert Marka Ztraceného, 7. srpna 2026, Praha.Foto: ČTK – Ondřej Deml

Ztracený, jehož tři koncerty na fotbalovém stadionu v pražském Edenu v roce 2023 a následující turné Zpátky tour navštívilo celkem přes 250 000 lidí, je prvním českým hudebníkem vystupujícím na Letenské pláni. Před ním se na ní v roce 1996 představil Michael Jackson a o sedm let později skupina The Rolling Stones a slovenský Elán.

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Většina velkých koncertů pod širým nebem se v hlavním městě odehrává v Letňanech. V polovině června vystoupila na fotbalovém stadionu Slavie v Edenu zpěvačka Ewa Farna, která pro své fanoušky připravila tři koncerty.

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