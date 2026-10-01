Mahenovo divadlo bylo prvním elektricky osvíceným v Evropě, teď ho čeká generální rekonstrukce

Brněnské Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za asi dvě miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a zastaralému vybavení, sdělila Klára Opálková z tiskového střediska brněnského magistrátu.
Budova Mahenova divadla byla dokončena v roce 1882 a byla první divadelní budovou v Evropě vybavenou elektrickým žárovkovým osvětlením.
„Při posuzování stavu Mahenova divadla bylo zjištěno, že by mělo dojít ke komplexní rekonstrukci budovy,“ uvedla Opálková. Součástí prací musí být i přestavba výměníkové stanice kvůli plánované výměně zastaralých parovodů za horkovody.
„Pokud se nevymění dotčené technologie, bude to znamenat ukončení provozu budovy,“ dodala.
V Mahenově divadle se průběžně pracuje na památkové obnově, která letos vyvrcholí dokončením obnovy fasády. „Došlo také k opravě interiérů a částečné obnově střešního pláště,“ řekla Opálková.
Výběrové řízení na projektanta nové výměníkové stanice by mělo podle Opálkové začít letos, zpracování projektové dokumentace je v plánu příští rok. Projekt a stavební povolení na rekonstrukci Mahenova divadla chce město získat v letech 2027 až 2029.
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