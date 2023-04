Detektivní Šelma i úsměvný Zen žen. Magnesia Litera zná vítěze žánrových kategoriích

Nejlepší tuzemskou detektivní knihou se stal román Františka Šmehlíka Šelma. V rámci večera, na kterém pořadatelé knižních cen Magnesia Litera vyhlašovali vítěze nových žánrových kategorií, získala ocenění za obor fantastika Vilma Kadlečková za osmý díl ságy Mycelium. Literu za humoristickou knihu mají Martin Mach Ondřej a Lela Geislerová za seriál krátkých komiksových příběhů Zen žen.

Tradičně se v soutěži, která chce podporovat kvalitní četbu a pomáhat čtenářům s orientací na knižním trhu, utkají tituly v kategorii próza, poezie, kniha pro děti a mládež, naučná literatura, nakladatelský čin, překladová kniha, publicistika a debut roku. Od letošního ročníku pořadatelé přidali tři nové kategorie.

Knihy, které v nich ocenili, by mohly spadat pod prózu. Podle Pavla Mandyse z pořádajícího spolku Litera se pro zavedení nových kategorií organizátoři rozhodli proto, že část publika v soutěži nevidí knihy, které skutečně čte. Žánrové produkci se podle něj ale věnovalo mnoho slavných českých spisovatelů a v české literatuře má velkou tradici.

Kniha Františka Šmehlíka Šelma je prvním dílem chystané trilogie a rozplétá nitky vedoucí nejen do vysoké politiky, ale také do soukromí obou obětí. Šmehlík vytvořil seversky laděnou detektivku s prvky politického thrilleru, který podle poroty neztrácí od začátku nasazené tempo a graduje několika překvapivými odhaleními. Autor po převzetí ceny řekl, že hlavním tématem knihy z jeho pohledu je úzkost, taková, kterou prožívají z různých důvodů obyčejní lidé, ale chtěl ukázat i to, že se může týkat i lidí zdánlivě mocných.

Osmidílná sága Mycelium Vilmy Kadlečkové čítá už přes 3700 stran a nabízí čtenářům detailně propracovaný a komplexní fantastický fikční svět. Unikátní vesmír, ve kterém na začátku dominuje planeta Össe ovládající myceliální technologie, obsahuje variantu Země v daleké budoucnosti a lidstva, jež je nuceno bránit se pomalu se šířícímu kulturnímu a technologickému vlivu Össeanů.

Dílo žánrově osciluje mezi sci-fi a politickým thrillerem, ale zahrnuje množství úvah nad současnými tématy - mimo jiné o roli církve a náboženství, o paradoxu výjimečnosti, která nikdy nepřichází zadarmo, nebo o odvěkém boji moci a zodpovědnosti, kterou tato moc nese. Kadlečková podle poroty stvořila milník české fantastiky, který se originalitou a komplexností může měřit s nejlepšími zahraničními ságami podobného střihu.

Autorka po přečtení úryvku z knihy, což učinili všichni ocenění, uvedla, že ságu píše už 20 let. Plánovala původně jen pět knih. Mycelium znamená podhoubí, a to prostě bují… poslední scénu jsem měla napsanou už před deseti lety. Ale přibyly věci mezitím, kterým jsem musela dát prostor, uvedla.

Komika původně časopisecky vycházejících komiksových minipříběhů Zen žen od Martina Macha Ondřeje a Lely Geislerové tkví podle poroty ve vtipném zachycení každodenních rituálů, partnerských a rodinných, jež provázejí neshody i trapasy, cynické glosy i plané mudrování, nechtěné úlety dětí i psychologicky přesně odpozorované reakce dospělých.