16. 4. Irena
Madonna v červenci chystá nové album, naváže na Confessions on a Dance Floor

ČTK

Americká zpěvačka Madonna chystá nové album, které bude pokračováním její desky Confessions On A Dance Floor z roku 2005. Britská BBC na svých internetových stránkách uvádí, že popová ikona o plánech týkajících se tohoto alba mluví už několik let.

Madonna, Copacabana, 2024Foto: Reuters
Ve středu Madonna na sociálních sítích oznámila, že vyjde 3. července, a zveřejnila část úvodní skladby nazvané I Feel So Free.

Madonna poslední album nazvané Madame X vydala v roce 2019. Confessions on a Dance Floor II bude její patnáctá deska. Původní album Confessions je považováno za jedno z jejích nejlepších, podobného úspěchu dosáhlo Lika a Prayer z roku 1989 a Ray of Light z roku 1998.

Když Madonna oznamovala vydání nového alba, citovala jednu z nových písní nazvanou One Step Away. „Lidé, kteří si myslí, že taneční hudba je povrchní, se naprosto mýlí,“ uvedla v tiskové zprávě. „Taneční parket není jen místo, je to práh: rituální prostor, kde pohyb nahrazuje řeč,“ zazní v písni 67leté zpěvačky, která tuto pasáž označila za „manifest“ své nové hudby.

Na Confessions II spolupracovala s britským producentem Stuartem Pricem, který se před více než 20 lety podílel už na vzniku jejího prvního alba s tímto názvem. Měl také na starosti její turné Celebration, které zahájila v říjnu 2023 v Londýně a zakončila v květnu následujícího roku v Riu de Janeiro.

Ruská blogerka žijící v Monaku Victoria Boňová.

ŽIVĚ V Rusku se schyluje ke vzpouře, varuje populární ruská blogerka Putina

Lidé v Rusku i gubernátoři se ruského prezidenta Vladimira Putina bojí, a raději mu neříkají pravdu. Vládce Kremlu tak neví o reálné situaci v zemi, která dozrává ke vzpouře, uvedla populární ruská blogerka Victoria Boňová. "Všude si lidé stěžují. Sebrali jim už to poslední a dál je obírají. Byznys umírá," prohlásila s tím, že jedna z nejpopulárnějších otázek současnosti zní: Jak odjet z Ruska.

