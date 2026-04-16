Madonna v červenci chystá nové album, naváže na Confessions on a Dance Floor

Americká zpěvačka Madonna chystá nové album, které bude pokračováním její desky Confessions On A Dance Floor z roku 2005. Britská BBC na svých internetových stránkách uvádí, že popová ikona o plánech týkajících se tohoto alba mluví už několik let.
Ve středu Madonna na sociálních sítích oznámila, že vyjde 3. července, a zveřejnila část úvodní skladby nazvané I Feel So Free.
Madonna poslední album nazvané Madame X vydala v roce 2019. Confessions on a Dance Floor II bude její patnáctá deska. Původní album Confessions je považováno za jedno z jejích nejlepších, podobného úspěchu dosáhlo Lika a Prayer z roku 1989 a Ray of Light z roku 1998.
Když Madonna oznamovala vydání nového alba, citovala jednu z nových písní nazvanou One Step Away. „Lidé, kteří si myslí, že taneční hudba je povrchní, se naprosto mýlí,“ uvedla v tiskové zprávě. „Taneční parket není jen místo, je to práh: rituální prostor, kde pohyb nahrazuje řeč,“ zazní v písni 67leté zpěvačky, která tuto pasáž označila za „manifest“ své nové hudby.
Na Confessions II spolupracovala s britským producentem Stuartem Pricem, který se před více než 20 lety podílel už na vzniku jejího prvního alba s tímto názvem. Měl také na starosti její turné Celebration, které zahájila v říjnu 2023 v Londýně a zakončila v květnu následujícího roku v Riu de Janeiro.
Nejprve slunce, pak znovu ochlazení. V Česku bude pokračovat aprílové počasí
O víkendu bude v Česku pokračovat počasí s denními teplotami až kolem 20 stupňů Celsia. V neděli začne od západu pršet a poté se ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Před týdnem debutoval, teď už je za hvězdu. Český obránce prožívá raketový start
Český obránce Marek Alscher přispěl v NHL dvěma asistencemi k jednoznačné výhře hokejistů Floridy 8:1 nad Detroitem a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
ŽIVĚ Nemluvily spolu 34 let, teď se chystá jednání mezi Izraelem a Libanonem, oznámil Trump
Dnes se uskuteční jednání lídrů Izraele a Libanonu, oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. "Snažím se vytvořit trochu prostoru pro uklidnění situace mezi Izraelem a Libanonem," napsal Trump. "Je to už dlouho, co spolu tito dva lídři naposledy mluvili – asi 34 let. Stane se to zítra (ve čtvrtek)," dodal.
ŽIVĚ V Rusku se schyluje ke vzpouře, varuje populární ruská blogerka Putina
Lidé v Rusku i gubernátoři se ruského prezidenta Vladimira Putina bojí, a raději mu neříkají pravdu. Vládce Kremlu tak neví o reálné situaci v zemi, která dozrává ke vzpouře, uvedla populární ruská blogerka Victoria Boňová. "Všude si lidé stěžují. Sebrali jim už to poslední a dál je obírají. Byznys umírá," prohlásila s tím, že jedna z nejpopulárnějších otázek současnosti zní: Jak odjet z Ruska.