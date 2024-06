Netflix podruhé odmítl Lynche. Veteráni v Hollywoodu nemohou sehnat peníze na filmy

Ani celosvětový ohlas či zisk několika Oscarů nezaručí režisérovi, že na sklonku života bude moct pořád natáčet filmy. Jak dokazují případy Woodyho Allena, Francise Forda Coppoly, Kevina Costnera či nejnověji Davida Lynche, mnohým veteránům se v Hollywoodu nedaří sehnat peníze na nové projekty, všímá si španělský deník El País.

Renomovaný hollywoodský filmař Billy Wilder zemřel roku 2002, poslední snímek ale režíroval o dvě dekády dřív. Přestože byl držitelem sedmi Oscarů, kvůli nezdravému způsobu života a problémům se srdcem mu žádná společnost nebyla ochotná pojistit natáčení, a tak své nadšení musel místo kinematografie směřovat do sbírání umění.

Současná vlna hollywoodských tvůrců, kteří začínali v 60. a 70. letech, už konkrétně na tuto překážku nenaráží. Martin Scorsese, Woody Allen, Francis Ford Coppola, Brian De Palma nebo Terrence Malick pracují i po osmdesátce a pokud jim zdraví bude sloužit dál, mají šanci vyrovnat rekord portugalského Manoela de Oliveiry, jenž svůj poslední snímek natočil ve věku 104 let. Dnešní veteráni však čelí jinému problému: jejich projekty vyvolávají pouze vlažný zájem u mladších diváků, a tak na ně často marně shánějí peníze, uvádí list El País.

Dokazují to třeba obtíže provázející Megalopolis, dlouho očekávaný film Francise Forda Coppoly. Pětaosmdesátiletý režisér Kmotra nebo Apokalypsy ho musel zafinancovat z vlastní kapsy, dal do něj 120 milionů dolarů, v přepočtu 2,8 miliardy korun, jak napsal časopis Hollywood Reporter. Režisér kvůli tomu prodal část svých vinic. Po uvedení na festivalu v Cannes sice minulý měsíc získal distributora pro klíčové evropské trhy včetně Německa, Francie, Itálie nebo Španělska, stále ale nenašel partnera pro USA, kde tak diváci Megalopolis možná vůbec neuvidí v kinech.

Problémům momentálně čelí i osmasedmdesátiletý David Lynch. Autor seriálu Městečko Twin Peaks nebo klasických filmů Sloní muž a Modrý samet se rozhodl natočit animovaný snímek nazvaný Snootworld. Scénář napsala Caroline Thompson, podepsaná pod populárními tituly Střihoruký Edward nebo Ukradené Vánoce, oběma z dílny Tima Burtona.

Lynch na svůj "extravagantní a bláznivý" projekt v posledních měsících zkoušel sehnat peníze od Netflixu, ale neuspěl. "Snootworld je klasicky vyprávěný příběh, jenže dnešní animace se víc zaměřuje na prvoplánovou komiku. Postaru dělané rodinné filmy mají pověst, že jsou nudné. Zjevně o to lidi nestojí. Už prostě žijeme v trochu jiném světě," postěžoval si Lynch serveru Deadline.com.

Celovečerní film naposledy natočil v roce 2006. Od té doby režíroval jen třetí řadu Městečka Twin Peaks.

O přízeň Netflixu usiloval Lynch minimálně podruhé. Poprvé to zkoušel s televizním seriálem. "Měl se jmenovat Unrecorded Night a byl to zamýšlený seriál nesouvisející se světem Twin Peaks, který plánoval natočit Netflix, ale zrušil ho po vypuknutí pandemie," potvrdila nedávno Lynchova producentka v rozhovoru s fanoušky. Filmař se místo kinematografie nyní věnuje umění a hudbě. Nedávno Lynch oznámil vydání nového alba se zpěvačkou Chrystabell.

Podobné potíže zažívají i další vrstvníci. Osmasedmdesátiletý John Waters, režisér nízkorozpočtových filmů jako Růžoví plameňáci, dosud nesehnal peníze na novinku Liarmouth s populární herečkou Aubrey Plaza v hlavní roli kleptomanky. "Poslední film jsem udělal před 20 lety," lituje v narážce na komerčně neúspěšný titul Chlípnost nade vše z roku 2004. "Jsem nadšený, že Aubrey Plaza by do mého nového filmu šla, ale nemám na něj peníze. Nevím, jestli je seženu," řekl Waters webu Variety.com.

K tomu, aby režisér upadl v nemilost studií a investorů, přitom stačí jediný neúspěch. "Nedělám si žádné iluze, takový rozpočet, jaký jsem měl na Babylon, hned tak znova nedostanu," konstatoval v březnovém podcastu oscarový tvůrce Damien Chazelle.

Jeho výpravný snímek Babylon z roku 2022 měl rozpočet přes 80 milionů dolarů, celosvětově ale utržil jen 63,5 milionu. "Finančně to byl samozřejmě neúspěch. Možná kvůli tomu už další film nenatočím, nevím," cituje Chazella magazín The Hollywood Reporter, podle nějž v oboru dávno platilo, že když režisér studiu prodělá hodně peněz, další příležitost hned tak nedostane - a možná ji dokonce nedostane nikdy.

Kvůli napjaté situaci na trhu po pandemii a loňské stávce hollywoodských scenáristů i herců si však nyní filmaři mohou dovolit chybovat ještě méně.

"Točí se méně filmů než dřív, od těch velkorozpočtových po středně velké, které autorům tradičně dávaly příležitost finančně uspět. Ty projekty, která studia odsouhlasí, hlavně ty rozvíjející již existující značky, pak podléhají mikromanagementu ze strany studií, čím dál méně ochotných riskovat," shrnuje web.

Za této situace jsou některé projekty pro investory příliš ambiciózní. Například koncem tohoto měsíce začnou česká kina promítat nový western herce a režiséra Kevina Costnera nazvaný Horizont: Americká sága. Jedná se o první díl zamýšlené tetralogie. Zda ale tento obří projekt dokončí, vůbec není jasné.

Když devětašedesátiletý držitel dvou Oscarů za film Tanec s vlky projekt představil na festivalu v Cannes, přiznal, že se kvůli Horizontu zadlužil a marně shání další finance. "Je to strašně těžké a ještě to pořád není u konce. Potřebuji další peníze," uvedl herec. "Klepal jsem na kabinu každé jachty zaparkované v Cannes s prosbou o pomoc. Všude mě zvou dál, že si uděláme fotku. A já jim říkám: ne, nejsem tady kvůli focení, chtěl bych se s vámi pobavit o penězích," ilustroval Costner, s čím se potýká.

Čím dál obtížněji hledá investora na své filmy také osmaosmdesátiletý Woody Allen. V nedávném rozhovoru pro newsletter Airmail nevyloučil, že jeho v pořadí padesátý, nedávno uvedený francouzský snímek Zásah štěstím je definitivně poslední.

"Nemůžu se rozhodnout. Nechci už absolvovat to nedůstojné martyrium se sháněním peněz. Kdyby se někdo ozval a řekl, že mi peníze dá, tak to zvážím. Asi bych nedokázal odmítnout, mám tolik nápadů. Ale už jsem příliš starý na to, abych se někoho doprošoval," uvedl.

Ne všichni jsou ale v podobné situaci, doplňuje deník El País. Jedenaosmdesátiletý Martin Scorsese před několika lety natočil výpravný film Irčan pro Netflix, hvězdně obsazené Zabijáky rozkvetlého měsíce čerstvě vyrobil ve spolupráci s Applem a už pracuje na dalších projektech.

Jeho kariéru v roce 2013 znovu nastartoval úspěch Vlka z Wall Street, který s rozpočtem asi 100 milionů dolarů celosvětově utržil přes 392 milionů dolarů a získal nominaci na pět Oscarů.

Fakt, že Scorsese se nemíjí ani s nejmladší generací diváků, dokazuje jeho popularita na sociální síti Tiktok, se kterou ho seznámila jeho čtyřiadvacetiletá dcera Francesca. Přesto se podle španělského deníku jedná spíš o výjimku potvrzující jednoduché pravidlo: Hollywood není země pro staré.

Video: Trailer z filmu Zabijáci rozkvetlého měsíce