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Kultura

Lupiči se chovali jako běžní návštěvníci. Z výstavy ve vídeňském muzeu ukradli šperky

ČTK
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Dva neznámí zloději ukradli ve čtvrtek 27. srpna šperky z vídeňského Uměleckoprůmyslového muzea (MAK), kde se koná výstava pařížského klenotnického domu Van Cleef & Arpels, píše web stanice ORF.

Pohled na výstavu Glanzstücke ve vídeňském Uměleckoprůmyslovém muzeu (MAK), 2026. Výstavní sál MAK v přízemí, kapitola Proměny.© Van Cleef & Arpels
Pohled na výstavu Glanzstücke ve vídeňském Uměleckoprůmyslovém muzeu (MAK), 2026. Výstavní sál MAK v přízemí, kapitola Proměny.© Van Cleef & ArpelsFoto: MAK – IVAN EROFEEV
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Muži do budovy vstoupili kolem 14:00 a chovali se jako běžní návštěvníci, načež před zraky kolemstojících rozbili skleněnou vitrínu a uprchli s klenoty dosud neznámé hodnoty.

Výstava nazvaná Glanzstücke (Skvosty) podle muzea kombinuje přes 200 artefaktů z vlastních sbírek instituce s více než 300 kusy šperků z kolekce Van Cleef & Arpels, firmy, která svůj první obchod otevřela v roce 1906.

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Klenotnický dům mimo jiné vytvořil korunovační korunu pro íránskou císařovnu Farah či šperky pro hollywoodskou herečku Elizabeth Taylorovou.

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