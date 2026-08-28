Lupiči se chovali jako běžní návštěvníci. Z výstavy ve vídeňském muzeu ukradli šperky

Dva neznámí zloději ukradli ve čtvrtek 27. srpna šperky z vídeňského Uměleckoprůmyslového muzea (MAK), kde se koná výstava pařížského klenotnického domu Van Cleef & Arpels, píše web stanice ORF.
Muži do budovy vstoupili kolem 14:00 a chovali se jako běžní návštěvníci, načež před zraky kolemstojících rozbili skleněnou vitrínu a uprchli s klenoty dosud neznámé hodnoty.
Výstava nazvaná Glanzstücke (Skvosty) podle muzea kombinuje přes 200 artefaktů z vlastních sbírek instituce s více než 300 kusy šperků z kolekce Van Cleef & Arpels, firmy, která svůj první obchod otevřela v roce 1906.
Klenotnický dům mimo jiné vytvořil korunovační korunu pro íránskou císařovnu Farah či šperky pro hollywoodskou herečku Elizabeth Taylorovou.
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