Loni Kaiser, letos Lábus. Letní filmová škola ocení herce, plánuje i debatu o Polanském

Výroční ceny Letní filmové školy Uherské Hradiště vedle už dříve oznámeného Jiřího Lábuse získají také Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot.
Festival, jehož program je rozdělený do pěti základních bloků Historie, Současnost, Česko/Slovensko, Hosté a AČFK uvádí, se uskuteční od 24. do 30. července. Jeho 52. ročník zahájí česká premiéra filmu Wirbel režiséra Tomáše Hubáčka. Novináře o tom informovali organizátoři přehlídky.
Mysteriózní drama Wirbel sleduje vyhořelého Martina v podání Davida Švehlíka, který zdědí rozpadající se dům v pohraničí. Když se na jeho prahu objeví záhadná Agnes, kterou ztvárnila Judit Pecháček, jeho uzavřený svět se rozpadá. Do široké distribuce snímek vstoupí 8. října.
„Je mi velkou ctí, že premiéra bude právě na Letní filmové škole. Promítaly se zde i mé předchozí krátké snímky a cítím se tady doma,“ řekl zlínský rodák Hubáček. „Chtěli jsme ukázat krajinu takovým způsobem, aby se do ní diváci ponořili a nechali se jí až opít,“ dodal.
Programový blok Současnost mimo jiné uvede retrospektivu režiséra Romana Polanského, přestože je vnímaný jako kontroverzní tvůrce.
Revize filmové historie
„Polanski je autorem filmů, jejichž kvalita je neoddiskutovatelná, a proto je nechceme ignorovat, ale chceme je s patřičným kontextem uvést na festivalu,“ řekli pořadatelé.
„Jsme si vědomi toho, že pro některé diváky může být Polanski negativním symbolem a tyto názory plně respektujeme. Zároveň chceme otevřít témata revize filmové historie z hlediska kontroverzních filmů i kontroverzních tvůrců či změn v diváckém vnímání a přístupu - k těmto tématům plánujeme uspořádat také panelovou diskusi,“ připustili.
V programovém bloku Historie festival představí americký nezávislý film, německé snímky Ernsta Lubitsche nebo příběh dvojdílného filmu Olympia z olympijských her v Berlíně 1936 od Leni Riefenstahlové. Blok Česko/Slovensko nabídne mimo jiné portrét kostýmní výtvarnice, scenáristky a režisérky Ester Krumbachové.
Mezi hosty v Uherském Hradišti letos bude i francouzsko-senegalská režisérka a scenáristka Ramata-Toulaye Syová, absolventka prestižní pařížské školy La Fémis. Z Itálie dorazí filmoví historici Valerio Coladonato a Damiano Garofalo, kteří představí tvorbu Michelangela Antonioniho, z Francie Yannick Rolandeau, scenárista, režisér a publicista, mimo jiné odborník na dílo Polanského.
Další filmové sekce a doprovodný program jsou postupně zveřejňovány na webu a sociálních sítích Letní filmové školy. Denní program bude na webových stránkách zveřejněn v první půli července.
Letní filmová škola letos pracuje s rozpočtem přibližně 31 milionů korun. Meziročně o 2,5 milionu nižší podporu obdržela od ministerstva kultury, naopak město Uherské Hradiště a Zlínský kraj svou podporu navýšily.
„Tak velká akce se bez stabilní podpory velkých institucí neobejde a věřím, že se podaří otevřít debatu i s ministerstvem kultury a zároveň i cestu k větší stabilitě nejen pro náš festival,“ podotkla ředitelka festivalu Radana Korená.
Loni na akci zavítalo 4600 akreditovaných návštěvníků. V balíčcích se prodalo dalších 6550 vstupů. Festival tehdy promítl 174 filmů ve 216 projekcích.
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