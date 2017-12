včera

London Grammar. | Video: YouTube / The Current

Na Colours of Ostrava přijede v tuzemské premiéře i melancholické trio London Grammar. Skupina v čele s Hannah Reidovou, zpěvačkou se sametovým altem, představí své druhé album Truth Is a Beautiful Thing. Čtyři roky starý debut If You Wait získal nominaci na Brit Awards a prodalo se ho přes dva miliony kusů. Do Ostravy dorazí i islandský skladatel Jóhann Jóhannsson se smyčcovým kvartetem. “Jeho hudba k filmům Zmizení, Teorie všeho nebo Příchozí ho zařadila mezi nejpozoruhodnějších skladatele současnosti,” říká ředitelka festivalu Zlata Holušová. Nově oznámenou dvojici doplňuje britský producent Jon Hopkins, dlouholetý spolupracovník Briana Ena. Festival se bude konat 18. až 21. 7. 2018.

