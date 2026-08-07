Přeskočit na obsah
Benative
7. 8. Lada
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Kultura

Silné spojenectví: PPF společně s Live Nation budou řídit O2 arenu i jiné haly

ČTK

Jedna z největších světových pořadatelů kulturních akcí Live Nation získá majoritní podíl 51 procent v novém provozovateli multifunkčních hal O2 arena, O2 universum a Forum Karlín. Nový společný podnik založí s investiční skupinou PPF, která prostřednictvím dceřiné firmy Bestsport O2 arenu a O2 universum vlastní.

O2 arena
Multifunkční hala O2 arena byla otevřena u příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji 2004. Její kapacita dosahuje až 20 000 míst.Foto: Fotobanka ČTK – Malina Petr
Reklama

Ve Foru Karlín, které od loňska vlastní Patria investiční společnost, PPF dosud působila jako provozovatel. Firmy o společném podniku informovaly v tiskové zprávě.

Obě společnosti chtějí v následujících letech do všech tří míst výrazně investovat, modernizovat jejich zázemí, zlepšovat podmínky pro fanoušky i umělce a podpořit jejich další rozvoj. Hodnotu transakce ani budoucích investic nesdělily. Vypořádání transakce podléhá schválení v rámci obvyklých regulatorních procesů.

Live Nation je jedním z největších světových pořadatelů kulturních akcí. Obě firmy očekávají, že partnerství povede jak k významnému zvýšení počtu pořádaných akcí, tak k růstu jejich mezinárodního významu.

Nově založený podnik převezme odpovědnost za každodenní provoz, včetně plánování a programové náplně akcí. Vlastnictví samotných hal, stejně jako jejich názvy, se nezmění.

Reklama
Reklama

"Praha patří už řadu let k našim nejdůležitějším trhům. Dlouhodobě zde investujeme do budování silného místního týmu, rozvoje partnerství a přivádění významných umělců a světových turné k českým fanouškům. Toto partnerství je přirozeným dalším krokem," uvedl prezident Live Nation pro region EMEA Paul Antonio.

Dohoda podle Antonia navazuje na několikaletý růst Live Nation ve střední a východní Evropě. Společnost v regionu investuje do místních týmů a rozšiřuje své působení na nové trhy, včetně Rumunska a Slovenska, aby mohla fanouškům napříč regionem nabídnout více koncertů a vystoupení významných umělců.

O2 arena a O2 universum podle generálního ředitele PPF Group Didiera Stoessela hrají již více než dvě desetiletí zásadní roli v kulturním, sportovním a společenském životě Česka. "Tato investice představuje další etapu jejich rozvoje a pomůže zajistit, aby se i v následujících letech dál rozvíjely a posouvaly," dodal. Partnerstvím s Live Nation podle svého vyjádření naplňuje skupina PPF svou strategii aktivního rozvoje dlouhodobé hodnoty aktiv ve spolupráci s předními globálními hráči.

Související

Live Nation Entertainment je přední světovou společností v oblasti živé zábavy. Její součástí jsou společnosti Ticketmaster, Live Nation Concerts a Live Nation Sponsorship, které patří ke globálním lídrům ve svých oborech. Firma mimo jiné pořádala nedávné evropské koncerty skupin Iron Maiden, Metallica nebo Erika Claptona.

Reklama
Reklama

Skupina PPF je soukromý mezinárodní investiční holding s různorodým portfoliem aktiv. Působí ve 25 zemích Evropy, Severní Ameriky a Asie. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, nemovitostí, e-commerce, průmyslu, biotechnologií a dalších odvětví. Vlastní aktiva v hodnotě 42,6 miliardy eur a celosvětově zaměstnává přibližně 37 tisíc lidí.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: Views of Bab el-Mandeb strait as Yemen's Iran-aligned Houthis join Iran conflict
FILE PHOTO: Views of Bab el-Mandeb strait as Yemen's Iran-aligned Houthis join Iran conflict
FILE PHOTO: Views of Bab el-Mandeb strait as Yemen's Iran-aligned Houthis join Iran conflict

ŽIVĚ Jemenští Húsíové při útoku v Saúdské Arábii zranili 11 civilistů

Při útoku jemenských húsíjských povstalců v saúdskoarabské oblasti Nadžrán bylo zraněno 11 civilistů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Rijádem vedená vojenská koalice, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Oblast leží v těsné blízkosti hranic s Jemenem. Mezi zraněnými je sedm občanů Saúdské Arábie včetně ženy a čtyřletého dítěte, dva Egypťané, Jemenec a Pákistánec.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama