Kdo byl záhadný tvůrce bitcoinu? Nová kniha Zmizení Satoshi Nakamota je strhující

Když v roce 2011 tvůrce bitcoinu zmizel, nastalo dlouhé ticho. Zbyl jenom vzkaz, přání, pár řádků v počítači a peněženka s cca milionem bitcoinů, na níž od té doby neproběhla žádná významná transakce. Proč se Satoshi Nakamoto už nikdy neozval a co se tenkrát stalo? Vcelku jednoduché otázky vyvolaly nekončící řadu úvah a článků v našich i celosvětových médiích. To základní však nevyslovil nikdo, tedy: Kdo je vlastně onen tajemný muž a jaký byl jeho skutečný osud? Na to se společně pokusili odpovědět autor prózy Habermannův mlýn Josef Habas Urban, uznávaný fyzioterapeut Pavel Kolář a filmový producent Ivo Krátký.
Kniha nabízí nejen odpovědi na to, kdo Satoshi Nakamoto vlastně je, ale rozebírá i hlubší smysl jeho odkazu. Celý příběh se točí okolo záhadného zmizení této osoby v době, kdy bitcoin začínal měnit finanční svět. Čtenář se dozvídá řadu historických detailů i dosud nezveřejněných faktů týkajících se Nakamotovy osoby a seznamuje se se svědectvím tří autorů, jejichž životy se prolínají s jeho příběhem. Jednotlivé části mozaiky jsou s velkou pečlivostí poskládány tak, aby co nejpřesněji popsaly realitu skrývající se za mýtem jménem Nakamoto.
"Ten bar jsem musel navštívit"
Spoluautor Ivo Krátký k případu říká: "Můj švagr žijící v Anglii se při mé rodinné návštěvě Oxfordu vlastně náhodou zmínil o jednom pubu v Birminghamu. Právě tam prý v roce 2011, shodou okolností 26. 4. (datum, od kterého se Satoshi Nakamoto navždy odmlčel), zaplatil jakýsi podivín útratu bitcoinem. Po incidentu, při kterém se muž vážně zranil, jej odvezla sanita. Ten bar jsem jednoduše musel navštívit…"
Spisovatel Josef Habas Urban (mj. autor románu Návrat do Valbone o studentech, kteří se "ztratili" v Albánii v roce 2001) k tomu dodává: "Podařilo se nám zjistit místo pobytu muže, jenž byl přítomen potyčce v baru, a tak se cesta do USA stala nezbytností. Osudy Satoshiho Nakamota postupně získávaly kontury, zejména po setkání s mužem, který si říkal Welsh."
A jak se ke spoluautorství knihy dostal známý fyzioterapeut, profesor Pavel Kolář? "Před lety jsem v zahraničí ošetřoval na turnaji jistou tenistku. Její otec se na mě později obrátil, neboť měl za to, že jsem byl poslední, kdo jeho dceru před odjezdem do Albánie v roce 2001 viděl. Jeho svědectví později vneslo do případu Nakamoto nejen jasné světlo, ale i značnou dávku napětí a stresu."
Biografie jednoho muže, ale i úvaha nad digitálním světem
Knihu vhodně doplňuje obal od výtvarníka Davida Černého. Vizuální pojetí tváře se zastřenými rysy propojuje umění, technologii a tajemství lidské identity - stejně jako samotný příběh Satoshiho Nakamota.
Nejde jen o běžnou biografií, text vede k zamyšlení nad motivací člověka, který vytvořil jeden z nejrevolučnějších projektů posledních dekád, a akcentuje aktuální otázky současnosti. Upozorňuje na problematiku anonymity, decentralizace a svobody v digitálním světě a ptá se po úloze technologií. Ve své podstatě jde o velmi strhující a dobrodružné čtení, které zdaleka není určené jen znalcům kryptoměn.
V průběhu listopadu bude spuštěna unikátní soutěž "Bitcoinový poklad ukrytý v knize", kdy čtenáři budou moci vyluštit přístup k opravdovému bitcoinu tím, že v knize vypátrají ta správná slova.