Zmizelá žena, nacistické zlato a tajné šifry. Na pulty se chystá krimi Håkana Nessera

Staré sídlo na venkově, rodinná tajemství, podivné vztahy a události sahající daleko do minulosti… Jeden z nejvýraznějších autorů severské krimi, švédský spisovatel Håkan Nesser přichází s novým románem Všeho do času (Moba). Jde o další díl oblíbené série s inspektorem Gunnarem Barbarottim, který byl nominován na cenu Best Swedish Crime Novel 2025.
Nový román nabízí přesně to, co čtenáři od Håkana Nessera očekávají: pomalu gradované napětí, silnou atmosféru, inteligentní dialogy a reálné postavy.
A o co v knize jde? Emeritní komisař Asunander tráví svůj důchod v domově pro seniory na Gotlandu. Když se ale znovu otevře dávný případ zmizení Marlene Horwathové, rozhodne se pustit do pátrání na vlastní pěst. O pomoc požádá své bývalé kolegy – Gunnara Barbarottiho a Evu Backmanovou. Ti brzy zjistí, že rozmotat po letech složitou síť rodinných vztahů, tajných šifer a stop vedoucích k nacisty ukradenému židovskému zlatu bude mimořádně náročné.
Jako číst klasické anglické detektivky
Håkan Nesser patří dlouhodobě mezi nejuznávanější autory severské detektivky. Jeho knihy byly přeloženy do více než 25 jazyků a prodány ve více než 13 milionech výtisků po celém světě. Vedle série s inspektorem Barbarottim si čtenáře získal také příběhy detektiva Van Veeterena.
Kritici oceňují především jeho schopnost spojit detektivní zápletku s psychologií postav, jemným humorem a atmosférou připomínající klasické anglické detektivky. „Číst Håkana Nessera je jako trávit čas s dobrým přítelem: přinese vám to dobrou náladu,“ napsal deník Dagens Nyheter. Právě schopnost vyprávět bez zbytečné efektnosti, s důrazem na lidské charaktery a pomalu budované napětí, dělá z Håkana Nessera jednoho z nejvýraznějších autorů současného severského noiru.
Stane se nejlepší švédskou krimi roku 2025?
Román Všeho do času byl nominován na cenu Best Swedish Crime Novel 2025 a už nyní sbírá výrazné ohlasy kritiků i čtenářů. Do češtiny ji z originálu Det finmaskiga nätet přeložil Jaroslav Bojanovský.
„Román má příjemný retro nádech jako anglická detektivní klasika: staré sídlo na venkově, rodinná tajemství, podivné vztahy a události sahající daleko do minulosti, o kterých nikdo nechce mluvit… Håkan Nesser nabízí fantasticky zábavné čtení!“ napsal švédský blog Kapprakt.
Vesmírné drama, které už neuvidíte: Češi vyfotili kometu na útěku, snímek ohromil NASA
NASA znovu ocenila práci českých astronomů Martina Maška a Jakuba Kuřáka, kteří z dálky zachytili kometu R3 PanSTARRS v průběhu času. Snímek vznikal tři týdny v Chile a ukazuje, jak se kometa na cestě ze Sluneční soustavy mění a slábne. Pro dvojici jde už o třetí společný úspěch.
„Tahle písnička mi změnila život.“ Do kin se chystá Srdcovka od režiséra filmu Once
Nový irsko-americký snímek scenáristy a režiséra Johna Carneyho má dle anotací být vlídným i lehce hořkým příběhem o hudbě, ambicích a ceně, kterou za ně někdy platíme. V hlavních rolích se objeví Paul Rudd (Ant-Man, Velcí bratři) a Nick Jonas (Jumanji: Vítejte v džungli!).
Slovenská exprezidentka Čaputová se po šesti letech rozešla s partnerem
Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a její partner Juraj Rizman oznámili, že se po šesti letech rozešli. Párem byli oficiálně od května roku 2020. Ve společném prohlášení uvedli, že zůstávají přáteli a nestalo se mezi nimi nic špatného. Zároveň žádají veřejnost o respektování soukromí.
Po hrůze úleva. Dánská hvězda je v pořádku
Dánský fotbalový reprezentant Christian Eriksen, jenž v neděli při přípravném utkání s Ukrajinou podruhé v kariéře zkolaboval na hřišti, je v dobrém stavu a náladě.
Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla, nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji
Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla o desetinu procentního bodu na 4,8 procenta. Důvodem byly pokračující sezonní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly 358 852 uchazečů, oproti dubnu o 5620 méně. Počet volných míst meziměsíčně klesl o 103 na 94 380. Údaje v pondělí zveřejnil Úřad práce ČR.