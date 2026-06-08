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Literatura

Zmizelá žena, nacistické zlato a tajné šifry. Na pulty se chystá krimi Håkana Nessera

Kultura

Staré sídlo na venkově, rodinná tajemství, podivné vztahy a události sahající daleko do minulosti… Jeden z nejvýraznějších autorů severské krimi, švédský spisovatel Håkan Nesser přichází s novým románem Všeho do času (Moba). Jde o další díl oblíbené série s inspektorem Gunnarem Barbarottim, který byl nominován na cenu Best Swedish Crime Novel 2025.

Schrifsteller und Krimi-Autor Hakan Nesser bei der Veranstaltung Hakan Nesser und Dietmar Bär präsentieren den neuen Fal
Švédský spisovatel žijící v Londýně Håkan Nesser v listopadu 2024 na literárním festivalu v německém Kolíně nad Rýnem.Foto: Profimedia
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Nový román nabízí přesně to, co čtenáři od Håkana Nessera očekávají: pomalu gradované napětí, silnou atmosféru, inteligentní dialogy a reálné postavy.

A o co v knize jde? Emeritní komisař Asunander tráví svůj důchod v domově pro seniory na Gotlandu. Když se ale znovu otevře dávný případ zmizení Marlene Horwathové, rozhodne se pustit do pátrání na vlastní pěst. O pomoc požádá své bývalé kolegy – Gunnara Barbarottiho a Evu Backmanovou. Ti brzy zjistí, že rozmotat po letech složitou síť rodinných vztahů, tajných šifer a stop vedoucích k nacisty ukradenému židovskému zlatu bude mimořádně náročné.

Obálka knihy Všeho do času.
Obálka knihy Všeho do času.Foto: Moba

Jako číst klasické anglické detektivky

Håkan Nesser patří dlouhodobě mezi nejuznávanější autory severské detektivky. Jeho knihy byly přeloženy do více než 25 jazyků a prodány ve více než 13 milionech výtisků po celém světě. Vedle série s inspektorem Barbarottim si čtenáře získal také příběhy detektiva Van Veeterena.

Kritici oceňují především jeho schopnost spojit detektivní zápletku s psychologií postav, jemným humorem a atmosférou připomínající klasické anglické detektivky. „Číst Håkana Nessera je jako trávit čas s dobrým přítelem: přinese vám to dobrou náladu,“ napsal deník Dagens Nyheter. Právě schopnost vyprávět bez zbytečné efektnosti, s důrazem na lidské charaktery a pomalu budované napětí, dělá z Håkana Nessera jednoho z nejvýraznějších autorů současného severského noiru.

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Stane se nejlepší švédskou krimi roku 2025?

Román Všeho do času byl nominován na cenu Best Swedish Crime Novel 2025 a už nyní sbírá výrazné ohlasy kritiků i čtenářů. Do češtiny ji z originálu Det finmaskiga nätet přeložil Jaroslav Bojanovský.

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„Román má příjemný retro nádech jako anglická detektivní klasika: staré sídlo na venkově, rodinná tajemství, podivné vztahy a události sahající daleko do minulosti, o kterých nikdo nechce mluvit… Håkan Nesser nabízí fantasticky zábavné čtení!“ napsal švédský blog Kapprakt.

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