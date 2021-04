Životopis Philipa Rotha jde do stoupy, autor čelí obvinění ze znásilnění

Prestižní americké nakladatelství se rozhodlo stáhnout z pultů knihkupectví očekávaný životopis spisovatele Philipa Rotha a ukončit spolupráci s jeho autorem Blakem Baileym, který čelí obvinění ze znásilnění a sexuálního obtěžování několika žen. Informovala o tom agentura AP.

Nakladatelství W. W. Norton & Company, jež existuje od roku 1923 a publikovalo například knihy politického komentátora Fareeda Zakarii nebo držitelky Nobelovy ceny za literaturu Nadine Gordimerové, již sedmapadesátiletému Baileymu před lety zveřejnilo jeho vlastní autobiografii The Splendid Things We Planned.

Na osmisetstránkové knize o Rothovi autor pracoval téměř deset let a její vydání, ostře sledované předními americkými deníky i časopisy, představovalo dosavadní vrchol Baileyho kariéry a potenciálně jednu z literárních událostí roku, doplňuje deník New York Times.

"Norton natrvalo stahuje z prodeje životopis Philipa Rotha a autobiografii Blakea Baileyho The Splendid Things We Planned," oznámila v úterý firma, která již na pulty poslala 50 tisíc výtisků a chystala dotisk dalších 10 tisíc. Zároveň přerušila reklamní kampaň, zrušila všechny propagační akce a oznámila, že stejnou částku, kterou vyplatila Baileymu jako zálohu, věnuje organizacím bojujícím proti sexuálnímu násilí.

K mimořádnému kroku se společnost rozhodla po článcích deníků New York Times, New Orleans Times-Picayune nebo Los Angeles Times. Ty v minulých týdnech informovaly o různých případech z nedávna i 90. let minulého století, kdy Bailey učil angličtinu na střední škole v New Orleans. Podle svědectví sexuálně napadl několik žen a snažil se udržovat kontakt s bývalými studentkami, které poté, co školu dokončily a dosáhly dospělosti, sváděl.

Bailey, jehož kniha o Rothovi vyšla začátkem dubna, nařčení odmítá. "Norton udělal drastické, jednostranné rozhodnutí zastavit prodej Baileyho knihy, a to na základě lživých a nepodložených obvinění, aniž by je prošetřil nebo dal autorovi šanci je rozporovat," reaguje autorův právník Billy Gibbens. "Evropští nakladatelé k takovému kroku moudře nepřikročili," dodává.

Blake Bailey je znám životopisy amerických spisovatelů Richarda Yatese a Johna Cheevera, za tento titul byl nominován na Pulitzerovu cenu. Na knize o Rothovi, který si ho jako svého životopisce vybral, pracoval od roku 2012. Se slavným prozaikem se pravidelně setkával až do jeho smrti v roce 2018, měl přístup k Rothovým archivům a hovořil s desítkami jeho přátel.

Baileyho životopis Rotha se v USA ještě stihl dostat mezi bestsellery deníku New York Times a sklidil převážně pochvalné recenze. Některým kritikům ale vadilo, že Bailey je podle nich příliš shovívavý k Rothově vztahu k ženám, a to jak v osobním životě, tak ve svých prózách. Možná i kvůli tomu se diskuse stočila k tomu, jaký má k ženám vztah sám Bailey, argumentuje deník New York Times.

Obvinění vůči autorovi bylo vzneseno několik. Z těch nejnovějších New York Times popisují případ zaměstnankyně nejmenovaného nakladatelství Valentiny Riceové z roku 2015. S Baileym se setkala na večeři doma u Dwighta Garnera, literárního kritika New York Times. Sedmačtyřicetiletá Riceová navštěvovala Garnera a jeho manželku často, a tak se u nich po večírku chystala přespat, stejně jako to udělal Bailey. Když ulehla, Bailey přišel k ní do pokoje a znásilnil ji, přestože mu opakovaně říkala "ne" a "přestaň".

Bailey to odmítá. Garner tvrdí, že u něj Bailey přespal jen jednou a pak už nikdy. Fakt, že u něj doma údajně došlo ke znásilnění, kritika zpětně šokoval, jak řekl svému listu.

Riceová se zhruba po týdnu svěřila kamarádce, policii ale nekontaktovala. Teprve když se roku 2018 na sociálních sítích začalo šířit hnutí #MeToo, pod pseudonymem zaslala e-mail Baileyho nakladatelství a obvinila autora ze znásilnění. Bailey nařčení odmítl.

Dále se na internetu a sociálních sítích začali ozývat Baileyho bývalí studenti, které učil na vysoké nebo střední škole. Například dnes čtyřicetiletá Eve Peytonová tvrdí, že ji Bailey znásilnil v roce 2003, kdy jí bylo 22 let a chodila na univerzitu.

Tehdy už byla zasnoubená, s Baileym však šla na večeři, pila s ním alkohol a následovala jej do jeho hotelu. Když ji na pokoji začal líbat, nervózně se zasmála, vypověděla. Teprve když ji Bailey svlékl a pokusil se iniciovat orální sex, odstrčila ho s tím, že je zasnoubená. Bailey však nepřestával, svalil ji na postel a nutil ji k sexu. Přestal, až když ho upozornila, že nepoužívá antikoncepci, popsaly New York Times.

Peytonová o případu řekla dvěma kamarádkám, policii ale znásilnění nenahlásila. Bailey jí o několik dnů později zaslal e-mail, kde se za své chování omluvil a tvrdil, že trpí neupřesněnou duševní poruchou.

Další studentka neworleánskému deníku New Orleans Times-Picayune popsala, jak jako osmnáctiletá nebo devatenáctiletá po večírku zavolala Baileymu, aby s ní šel koupit cigarety. Bailey ji v jednu chvíli začal líbat, načež ji pozval k sobě domů, kde s ní měl sex, popsala. Ze znásilnění ho tehdy neobvinila.

Jiná nejmenovaná bývalá studentka líčí, jak ji Bailey poté, co školu dokončila, pozval na večírek a později k sobě do hotelu, kde s ní měl sex. Za znásilnění to nepovažovala, zpětně ji ale incident traumatizoval, říká.

Další bývalá studentka Elisha Diamondová popsala, jak šla s Baileym do baru, kde se jí vyptával na její milostný život a pokusil se jí dotknout pod stolem. Diamondová ho odstrčila a odešla.

Jessie Wightkin-Geliniová, která k Baileymu chodila do třídy na střední škole koncem 90. let minulého století, jej popisuje jako charismatického učitele, který se zajímal zejména o studentky. Za znepokojivé označuje, že ji Bailey příliš dlouze objímal nebo se jí dotkl na krku, případně že dal studentům napsat esej o tom, jaký byl jejich první polibek. "Byl to jeden z nejlepších učitelů, kterého jsem měla, o to je mi z toho víc špatně," řekla Wightkin-Geliniová, která dnes sama učí na střední umělecké škole v New Orleans a vzpomínky označuje za traumatické.

Druhá bývalá studentka Amelia Wardová si vzpomíná, jak jí Bailey lichotil. Jednou ji prý dokonce nutil zůstat po škole, byť k tomu nebyl zjevný důvod. Když dostudovala, Bailey se s ní snažil navázat vztah, pozval ji na kafe a vyptával se na její soukromý život. Bývalé studentce to bylo nepříjemné, tak už se s ním znovu nesetkala. "Ovlivnilo mě to na celý život," tvrdí dnes Wardová.

Další bývalé studentky líčí, že v Baileyho hodinách panovalo extrémně liberální prostředí a že učitel nevhodně vtipkoval nebo se studentek vyptával, zda již ztratily panenství. Také mu dávají za vinu, že je vyzýval k četbě klasického románu Lolita od Vladimira Nabokova, který vypráví o vztahu dospělého muže s dvanáctiletou dívkou.

Mluvčí školy, kde Bailey v 90. letech učil, odmítla, že by vůči učitelově chování byly vzneseny námitky.

Spolupráci s Baileym už rozvázala také jeho literární agentura Story Factory.