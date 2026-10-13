Život jednoho muže i české avantgardy jako koláž. Vychází kniha Teige a harlekýn

V polovině října vydává nakladatelství Argo knihu publicisty Jiřího Kamene Teige a harlekýn. Příběhy české avantgardy. Jejím hlavním hrdinou je levicově orientovaný kritik a teoretik umění, výtvarný umělec a publicista Karel Teige. V nápadité životopisné koláži ale není zobrazen jako izolovaná ikona, objevuje se uprostřed sítě přátel, milenek, spolupracovníků i pozdějších odpůrců.
Autor knihy, která je rovněž zařazena mezi tituly podzimního Velkého knižního čtvrtku, se rozhodl vyhnout klasické, chronologicky vyprávěné biografii a čtenářům předkládá kompozici scén, portrétů, vztahů a kulturních situací. Tento přístup odpovídá i uměleckým postupům samotné avantgardy, která milovala montáž, střih, koláž a nečekaná spojení obrazů i myšlenek.
Jednu z nejvýraznějších postav české meziválečné avantgardy Jiří Kamen představuje především jako osobnost pohybující se v centru tehdejšího kulturního dění. V knize poznáváme Teigeho, který formuluje program Uměleckého svazu Devětsil, podílí se na zrodu poetismu, ochutnává surrealismus a propojuje poezii s výtvarným uměním, divadlem i architekturou, ale hlavně s běžným životem. Právě zobrazení jeho schopnosti vnímat umění jako součást každodennosti patří k nejpůsobivějším liniím knihy.
Opojení životem i uměním
Harlekýn (jeden z oblíbených motivů Devětsilu a poetismu) se v názvu knihy objevuje jako metafora Teigeho avantgardní identity: umělec coby klaun, akrobat a kouzelník, který přeměňuje život v uměleckou hru.
Teigemu bylo dvacet let, když s vrstevníky formuloval program Devětsilu. Po první světové válce se zdálo, že se svět znovu nadechl. Vznikala řada básnických sbírek, obrazů, divadelních projektů i architektonických vizí a podle avantgardistů mělo umění proměnit nejen galerie a jeviště, ale i způsob života. Jiří Kamen toto nadšení, kdy mladá generace nevstupovala do kultury opatrně, nýbrž s přesvědčením, že může změnit staré pořádky, zachycuje s velkým citem pro věc.
Silnou stránkou knihy je také její reflexe výrazných figur tehdejšího kulturního dění. Vedle Teigeho se zde objevují Biebl, Halas, Nezval, Seifert, Voskovec a Werich, Funke, Breton, Majakovskij, Kokoschka, Štyrský, Toyen, Jakobson či Vančura. Kamen tak čtenáři nepředstavuje dějiny avantgardy jako seznam manifestů a stylů, ale jako živou společnost lidí, kteří se potkávali, hádali, spolupracovali i zrazovali. Zvláštní pozornost věnuje i ženám, které Teigeho, vyznavače nemonogamních vztahů, milovaly a inspirovaly (např. jeho životní družka Josefina Nevařilová, dlouholetá milenka Eva Ebertová či malířka Marie Pospíšilová).
Osud zasažený politikou
Výraznou linkou knihy je také střet Teigeho představ o revoluci s oficiální ideologií v Československu po roce 1948. Právě zde se ukazuje tragický rozměr jeho osudu: člověk, který věřil v levicovou proměnu společnosti a v umění jako nástroj emancipace, se ocitá v prostředí, jež jeho svobodné myšlení a kosmopolitní orientaci začíná považovat za podezřelé.
Teige se většinu života hlásil ke komunistické ideologii, koncem 30. let patřil ke kritikům stalinského režimu v SSSR a po únoru 1948 byl izolován od kulturního života a vystaven neustálým útokům. Nebýt jeho předčasné smrti v padesáti letech, nejspíš by sdílel osud svého přítele Záviše Kalandry a skončil by na popravišti.
Tento moment dává knize aktuální přesah. Nejde jen o rekonstrukci minulosti, ale o otázku, jak politická moc zachází s umělci, jejichž představy se přestanou hodit do oficiálního obrazu světa.
Jiří Kamen (spisovatel, publicista a rozhlasový autor narozený roku 1951 v Kolíně) má zkušenost s prací s archivem, rozhlasovým dokumentem i kulturním portrétem, což se v jeho nové knize pozitivně odráží. Jako autor se opírá o zevrubné studium dostupných pramenů, cituje z Teigeho deníků a vše podkládá fakty.
Teige a harlekýn ukazuje českou avantgardu jako živý příběh, textovou koláž, která místo suché chronologie nabízí obraz generace, jež chtěla proměnit svět a často za to platila vysokou cenu.
Kniha
Jiří Kamen: Teige a harlekýn. Příběhy české avantgardy
Argo 2026, 360 stran
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