Zemřel spisovatel a překladatel Radoslav Nenadál. Bylo mu 88 let

Praha - Ve věku 88 let v úterý ráno zemřel spisovatel, překladatel a literární vědec Radoslav Nenadál. ČTK to oznámil jeho přítel Milan Pospíšil. Nenadál překládal díla velikánů americké i anglické literatury. Českému čtenářstvu například přinesl román Sophiina volba amerického prozaika Williama Styrona, se kterým se Nenadál i setkal. Nenadál se později stal autorem umělecké prózy. Debutoval v 80. letech povídkovou sbírkou Rakvářova dcera a jiné prózy.

Nenadál se narodil v Šumperku, ale už v dětství se s rodiči přestěhoval do Prahy, která se pak objevovala v jeho knihách. V Praze Nenadál vystudoval angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a po studiích začal pracovat jako vysokoškolský pedagog.

Jako překladatel převáděl do češtiny například díla Ernesta Hemingwaye, Trumana Capoteho nebo Johna Irvinga a mnoha dalších autorů. Třeba s autorem Sophiiny volby Styronem se mohl setkat, když americký spisovatel navštěvoval Československo. "Pokaždé to bylo nezapomenutelné setkání. Přestože to byla tak velká osobnost, měl velký dar naslouchat," řekl v minulosti Nenadál ČTK. Loni byl Nenadál uveden do Síně slávy Obce překladatelů.

Od 80. let tvořil Nenadál i vlastní uměleckou prózu. Stal se autorem řady povídkových sbírek i románů - například Rakvářova dcera a jiné prózy, Přijď zpět (anebo radši ne), Dušinky, Gaudeamus nebo My tě zazdíme, Aido. V jeho dílech se objevovalo vysokoškolské prostředí, ale třeba i dlouho tabuizované téma homosexuality.