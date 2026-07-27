Zemřel slavný japonský spisovatel Keigo Higašino. Téměř 20 jeho knih bylo zfilmováno

V 68 letech zemřel japonský spisovatel Keigo Higašino, významný autor detektivních románů a držitel řady literárních cen. V pondělí to podle agentury AFP oznámilo japonské nakladatelství Kódanša, podle nějž Higašino minulý čtvrtek podlehl rakovině tlustého střeva.
„Příběhy, které napsal, budou bezpochyby i nadále uchvacovat nespočet čtenářů,“ uvedlo nakladatelství v tiskovém prohlášení s tím, že autor zemřel v noci a že už měl pohřeb v úzkém rodinném kruhu.
Spisovatel se narodil v únoru 1958 v západojaponské prefektuře Ósaka a vystudoval elektrotechniku. V literatuře debutoval v roce 1985 poté, co za svůj román Hókago (Po škole) dostal prestižní Cenu Edogawy Rampa. Na festivalu Polar de Cognac ve Francii pak v roce 2010 získal cenu za mezinárodní román za knihu Dům, kde jsem kdysi zemřel.
Higašino během své kariéry napsal přes 106 knih, přičemž jeho díla vyšla ve 41 zemích a regionech. V Japonsku se jeho knihy prodaly v nákladu přesahujícím 100 milionů výtisků a téměř 20 z nich bylo zfilmováno. Autor románů Oddanost podezřelého X, vydaného v roce 2012 v češtině, či Domácí káva byl velmi populární i v dalších asijských zemích, zejména v Číně.
„Od chvíle, kdy jsem jako dospívající objevil Higašinův román, se ze mě stal vášnivý čtenář. Jeho romány mě ohromily, ovlivnily a vyvolaly ve mně celou škálu emocí. To vše je pro mě velmi cenné,“ citovala AFP komentář jednoho z japonských příznivců na sociální síti X.
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