Zemřel pedagog, překladatel a spisovatel Antonín Přidal. Bylo mu 81 let

Ve věku 81 let zemřel v úterý profesor Antonín Přidal, pedagog Divadelní fakulty JAMU, spisovatel, publicista a překladatel. Prostějovský rodák překládal nejčastěji anglická a španělská dramata a poezii, knihy často doprovázel bohatými komentáři. Významné jsou zejména jeho rozhlasové hry Všechny moje hlasy a Sudičky z konce 60. let. Zkraje 90. let pracoval krátce jako dramaturg ve Filmovém studiu Barrandov, později působil jako pedagog Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. V roce 1998 převzal novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky, o devět let později pak Státní cenu za překladatelské dílo.

V Brně v úterý zemřel spisovatel, překladatel, publicista a pedagog Antonín Přidal. Bylo mu 81 let, poslední sbírku básní vydal v roce 2015.

Přidal se do listopadu 1989 věnoval hlavně překládání "na zapřenou", s vypůjčenými krycími jmény. Po revoluci byl znám i jako rozvážný moderátor, popularitu měl svého času jeho televizní pořad Z očí do očí či Klub Netopýr.

Přeložil díla zejména anglických a španělských autorů, z nichž nejznámější jsou García Lorca, Patrick White, John Updike, Joseph Heller, Robert Lowell či Galway Kinnell. Kromě Knihy nesmyslů Eduarda Leara je asi nejproslulejším Přidalovým překladem humoristická kniha Lea Rostena Pan Kaplan má stále třídu rád.

Je autorem básnických sbírek a řady divadelních, rozhlasových a televizních her – Pěnkava s Loutnou, Komedie s Quijotem, Políček č. 111, Elektrický nůž a jiné. V roce 2011 Přidalovi vyšel výbor textů z rozhlasového cyklu Potulky knihami a časem. Jeho posledním dílem byla básnická sbírka, která vyšla před dvěma lety pod názvem Zpovědi a odposlechy.

Dnes nás opustil prof. PhDr. Antonín Přidal, dlouholetý pedagog Divadelní fakulty JAMU, ale také spisovatel, básník, publicista a překladatel. S úctou vzpomínáme!

autoři: Kultura, ČTK