Zemřel maďarský spisovatel Péter Nádas. Byl laureátem Ceny Franze Kafky

Jeden z největších současných maďarských spisovatelů Péter Nádas zemřel ve středu 26. srpna ve věku 83 let, informovala agentura AFP s odvoláním na literátovu agentku Anett Oroszovou, která potvrdila dřívější oznámení o Nádasově úmrtí na facebooku. Nádas býval často zmiňován jako kandidát na Nobelovu cenu za literaturu, poznamenala agentura APA.
"Péter Nádas zemřel 26. srpna 2026 v osm hodin ráno ve svém domě v Gombosszegu. Tuto zprávu zveřejňujeme na žádost rodiny a žádáme čtenáře a novináře, aby respektovali, že se (pozůstalí) k události až do odvolání nechtějí vyjadřovat," uvádí se v oznámení, zveřejněném na spisovatelově facebookové stránce. Gombosszeg je malá obec na západě Maďarska čítající podle dostupných údajů 66 obyvatel.
Nádas se v roce 2003 stal laureátem Ceny Franze Kafky, mezinárodní literární ceny udělované společností nesoucí jméno slavného pražského rodáka. Z 19 návrhů porota vybrala maďarského autora naprosto jednoznačně, řekla tehdy ČTK Vladimíra Hoštová ze Společnosti Franze Kafky. Společnost chce cenou vyzdvihovat významné osobnosti světové literatury, které se svým dílem zasloužily o hodnoty demokracie, tolerance a humanismu. Tehdy šedesátiletý Nádas byl třetím nositelem ceny v pořadí, prvním se stal americký spisovatel Philip Roth a o rok později ji získal český literát Ivan Klíma.
Čeští čtenáři mohou Nádasovo dílo znát z překladu jeho Knihy pamětí, který vyšel v roce 1999. Román je považován za autorovo největší dílo - vznikal jedenáct let, byl přeložen do řady jazyků a zajistil Nádasovi mezinárodní věhlas. Základními tématy jsou láska a smrt, na které spisovatel pohlíží skrze propletené příběhy plné zmatků dospívání, vášně i zločinu. Děj se odehrává v 50. až 70. letech 20. století, v době nesvobody ve východní Evropě, kterou se Nádas ve svém díle většinou zabývá. Od té doby vyšly v češtině a slovenštině další Nádasovy knihy.
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