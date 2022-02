Zemřel literární historik Radko Pytlík. Hašek byl abnormální zjev, říkal

Desítky let věnoval dílu Jaroslava Haška nebo Bohumila Hrabala literární historik a editor Radko Pytlík, který zemřel toto pondělí ve věku 93 let. Zajímal se především o českou literaturu od přelomu 19. a 20. století po současnost. Širší veřejnosti byl znám jako otec zpěváka Vojtěcha Dyka.

O úmrtí informoval Radiožurnál s odvoláním na Richarda Haška, Pytlíkova přítele a prezidenta Mezinárodní společnosti Jaroslava Haška založené roku 1991. "Velký člověk, nobles, hudebník. Napsal čtyři desítky knih. Zkrátka úžasné věci," řekl rozhlasu Richard Hašek, vnuk známého spisovatele. "To je náš guru. Guru haškologie, guru hrabalogie, člověk, který rozuměl světu a uměl ho i popsat," dodal.

Pražský rodák Pytlík absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy začátkem 50. let minulého století s disertační prací o počátcích tvorby Jaroslava Haška, později působil v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Roku 1991 odešel do důchodu.

Od 60. let přispíval do Lidových novin, časopisů jako Host do domu, Literárních novin, později do Tvorby nebo Nových knih a zahraničních periodik typu moskevské Inostrannaje literatury nebo varšavské Literatury.

Podle Slovníku české literatury se Pytlík snažil vymanit Jaroslava Haška ze sféry anekdot či legend a postavit výklad jeho děl na faktograficky spolehlivých základech. Pracoval na spisovatelově bibliografii a spisech, vytvořil o něm studie, esejisticky výpravnou práci Náš přítel Hašek či popularizační monografii Jaroslav Hašek a dobrý voják Švejk.

Dle slovníku k Pytlíkovým nejvýraznější publikacím patří Toulavé house, což byl Haškův životopisný portrét, nebo Kniha o Švejkovi. "Hašek byl skutečně abnormální zjev i ve světovém měřítku. Zejména vztahem ke slovu a tím, co lze slovem navodit. Máme stále co objevovat," řekl agentuře ČTK.

Upozorňoval na to, jak byl Hašek různě vnímán v souvislosti s režimem. "Za kultu osobnosti a komunismu se nelíbilo, že byl příliš bohém. Teď se zase kritizuje, že byl přesvědčením anarchista a svým způsobem spolupracoval s prvními fázemi ruské revoluce," uvedl před devíti lety.

Sám považoval Haška za vzdělaného a chytrého humoristu. "Psal podle Ottova slovníku naučného, který si otevřel, všiml si některého hesla a napsal o tom povídku. Ale protože byl humorista, stal se postavou, která se nebrala vážně," dodal Pytlík.

Ten se kromě autora Dobrého vojáka Švejka věnoval také Bohumilu Hrabalovi, Franzi Kafkovi nebo Egonu Erwinovi Kischovi. Byl autorem Malé encyklopedie českého humoru nebo knihy o historii a osudech pražských hospod, vináren a kaváren Ve stínu pípy.

Právě od poloviny 90. let se literární historik intenzivně zabýval regionální historií, napsal kulturněhistorické eseje jako Toulky Prahou sedm, O Bubenči a okolí nebo Stručné dějiny Prahy sedm.

Pytlíkovou druhou manželkou se stala Věra Dyková, která pracuje jako archivářka v Památníku národního písemnictví. Společně vychovali dceru a známého zpěváka i herce Vojtěcha Dyka.