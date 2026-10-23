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Literatura

Zemřel japonský spisovatel Rjú Murakami. Psal provokativní romány o sexu a násilí

ČTK
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Ve věku 74 let zemřel japonský spisovatel Rjú Murakami, známý romány z prostředí městské mládeže. Oznámilo to v pátek 23. října jeho nakladatelství. Jeho romány se vyznačující tématy sexu, drog, odcizení a násilí, píše agentura AFP.

Ryu (Rjú) Murakami, spisovatel
Japonský spisovatel a filmař Rjú Murakami v Tokiu v roce 2010. Jeho prvotina, krátký román Nekonečná, téměř průzračná modř (1976) pojednává o promiskuitě a užívání drog mezi frustrovanou japonskou mládeží.Foto: Profimedia.cz – ČTK / AP / Fang Yingzhong/ColorChinaPhoto
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"S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí Rjúa Murakamiho, který se během své kariéry neúnavně věnoval vydávání provokativních děl určených mladšímu publiku," uvedlo nakladatelství Gentoša.

Murakami, rodák z prefektury Nagasaki, zemřel už minulou sobotu doma. Následně se konal soukromý pohřeb v rodinném kruhu, napsala v pátek agentura Kjódó.

Murakamimu, který byl také filmovým režisérem a scénáristou a bubeníkem v rockové kapele, vyšla v češtině v nakladatelství Argo jeho úspěšná prvotina Nekonečná, téměř průzračná modř nebo psychologický thriller Polévka miso. První dílo zachycuje úpadek vzpurné mládeže propadlé drogám a sexu, druhé vypráví o toulkách turistů čtvrtí červených luceren v japonském hlavním městě. Dále v češtině vyšly romány Čáry a Piercing.

Na český překlad dosud čeká například kultovní román Děti z nádražních skříněk, který sleduje rozvrácené osudy dětí odložených do nádražních úschovných skříněk a líčí jejich hledání identity mezi lidmi na okraji společnosti v tokijském podsvětí.

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Podle Kjódó byl Rjú Murakami v Japonsku známý také jako moderátor televizního pořadu, v němž vedl rozhovory s významnými osobnostmi z byznysu.

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