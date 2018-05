Zemřel americký spisovatel a držitel Pulitzerovy ceny Philip Roth, bylo mu 85 let

Jako vydavatel východoevropských autorů Roth významně přispěl k propagaci české literatury. Ze svých návštěv Československa sepsal novelu Pražské orgie.

Washington - Ve věku pětaosmdesáti let včera večer na zastávu srdce zemřel jeden z nejvýznamnějších amerických spisovatelů druhé poloviny 20. století Philip Roth. Potvrdil to jeho literární agent Andrew Wylie.

Autor téměř tří desítek románů byl střídavě zatracován a obdivován za to, že odkryl neurózy a obsese moderního života amerických židů, napsala v nekrologu agentura Reuters. Podle ní Roth v posledním období popisoval stud nebo rozpaky, které člověk zažívá v pozdních letech života, stále to ale dělal s humorem.

S literaturou se rozloučil roku 2010 románem Nemesis, jenž byl později také přeložen do češtiny.

Po vydání knihy se Roth vrátil k celému svému dílo a znovu jej přečetl. Když skončil, ocitoval slavného amerického boxera z 30. a 40. let minulého století: "Udělal jsem to nejlepší, co jsem mohl, s tím, co jsem měl."

Před dvěma měsíci, krátce před svými pětaosmdesátými narozeninami, Roth poskytl bilanční rozhovor deníku New York Times. Hovořil v něm mimo jiné o posledních měsících života. "Každý den, když usínám, se musím usmát a pomyslet si: Dožil jsem se dalšího dne. Usínám tedy s úsměvem a s úsměvem se zase probouzím, potěšený, že stále žiji," konstatoval.

Agentura AP Rotha označila za neohroženého vypravěče příběhů o sexu, smrti, asimilaci a osudu, za oslavovaného i kontroverzního autora a neúprosného satirika.

K jeho nejproslulejším prózám patřil Portnoyův komplex z roku 1969 nebo Americká idyla z roku 1997, za niž obdržel prestižní Pulitzerovu cenu.

Roth, jenž býval každoročně uváděn mezi favority na zisk Nobelovy ceny za literaturu a který jinak převzal Mezinárodní Man Bookerovu cenu i Americkou knižní cenu, se ve svých románech věnoval tématu postupné asimilace Židů v Americe, otázkám osobní totožnosti či kulturní a etnické příslušnosti.

Do literárního světa vstoupil v roce 1959 knihou Goodbye Columbus (Sbohem, město C).

Kritickým pohledem na každodenní život i tím, že pro něj, Američana židovského původu, jako by neexistoval nedávný holokaust, si vysloužil první z mnoha pokárání od židovské obce.

Ještě méně nadšeni byli jeho známí a příbuzní, kteří se v knihách poznávali a jež autor - včetně sebe - s humorem i sžíravou satirou tepal.

Označením "sebenenávidějící židovský antisemita" pak Rotha titulovali rigidní rabíni po skandálním bestselleru Portnoyův komplex z roku 1969. Sexuálně nevázaná i humorně odzbrojující "masturbační story" šokovala celou Ameriku a jednou provždy už Rothovi zajistila místo na literárním výsluní.

Autobiografické prvky se prolínají všemi jeho romány, v devíti z nich jako hrdina figuruje spisovatel Nathan Zuckerman - Rothovo literární alter ego. Velká část díla se zabývá hranicemi mezi fikcí a skutečností, což mnohé čtenáře vedlo k tomu, že si za Rothovy hrdiny dosazovali osobu autora.

K dalším Rothovým významným románům patří Elév, Profesor touhy a Operace Shylock.

Philip Roth byl jedním z mála světových prozaiků, kteří v 70. a 80. letech udržovali styky s českou opozicí. Podporoval český samizdat, díky němu v USA získal první čtenáře mimo jiné Milan Kundera.

V době tuhé normalizace Roth Československo také navštívil a na základě "neobyčejných" zážitků vznikla i novela Pražské orgie, vydaná roku 1985.

V roce 1994 byl autor společně s Günterem Grassem vyznamenán Cenou Karla Čapka, v roce 2001 pak dostal první Cenu Franze Kafky.

Philip Roth na svět přišel v březnu 1933 v Newarku ve státě New Jersey, jeho předci se do USA přistěhovali z polské Haliče. V rodném Newarku zůstal do svých osmnácti let.

Místní scenérii a znalost židovské obce využil hlavně ve svých raných dílech. Absolvoval angličtinu na Bucknellově univerzitě v Pensylvánii, poté pokračoval postgraduálem na Chicagské univerzitě. Po krátkém intermezzu v armádě začal učit tvůrčí psaní na Princetonské či Pensylvánské univerzitě, kde působil až do roku 1991.

Roth byl dvakrát rozvedený, jeho rozchod s britskou herečkou Claire Bloomovou v roce 1995 se neobešel bez pikantností a pozornosti médií.

Zhrzená manželka se s Rothem vypořádala po svém: v knize Odchod z domu loutek svého "ex" vylíčila jako psychopatického egoistu a člověka, který nenávidí ženy. Autor si pro změnu na bývalé ženě "zchladil žáhu" v románu Vzala jsem si komunistu z roku 1998.