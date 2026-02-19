Přeskočit na obsah
19. 2. Patrik
Literatura

Zapalte hranici. Držitelka Litery vydává nový detektivní thriller o vině a vydírání

Kultura

Poslední dubnová noc se blíží a s ní i čas, kdy podle dávných pověr zlo sílí a musí shořet na hranici. Držitelka ceny Magnesia Litera a její několikanásobná nominantka Jana Jašová přichází se svým čtvrtým mystery thrillerem Zapalte hranici. Napínavý příběh o vině, vydírání a dávno pohřbených tajemstvích vychází 19. února v nakladatelství Motto.

Magnesia Litera 2024
Spisovatelka Jana Jašová získala v roce 2024 Magnesii Literu za svoji detektivku Krutý měsíc. Foto: HN - Václav Vašků
Děj knihy se začíná odvíjet během filipojakubské noci, kdy se v Bučině v Železných horách chystá tradiční pálení čarodějnic. Je to noc, kdy se podle prastarých pověr probouzí temné síly a vše zlé musí být spáleno na hranici. Pro Anetu je však návrat na chalupu pod romantickou zříceninou především návratem do minulosti. Do místa, kde se poprvé zamilovala, poprvé setkala se smrtí a kde také učinila rozhodnutí, jehož následky ji pronásledují dodnes.

Obálka knihy Zapalte hranici.
Obálka knihy Zapalte hranici.Foto: Motto

Do Bučiny se ale nevrací jen kvůli vzpomínkám. Někdo zná její tajemství a nechává si za mlčení platit. Aneta je odhodlaná vyděrače odhalit a jednou provždy umlčet. Společnost jí dělá nejlepší přítelkyně Veronika (městská dívka, která venkovské tradice dosud znala jen z vyprávění).

Prodloužený víkend se však rychle mění v noční můru. Kousek od jejich prahu je nalezeno tělo a staré křivdy začínají vyplouvat na povrch. Veronika byla přesvědčená, že o Anetě ví všechno. Sdílejí byt, práci i vzpomínky na vysokoškolská léta. Jenže události v Bučině ji přimějí pochybovat. Kdo je Aneta doopravdy? Jaké jsou skutečné pohnutky lidí kolem nich? A souvisí dávná smrt kamarádky s nově nalezenou mrtvolou?

Thriller Zapalte hranici potvrzuje silné stránky Jany Jašové: precizní psychologické Autorka nesází na prvoplánovou brutalitu, v jejím podání násilí zůstává v náznaku. O to silněji však pak působí atmosféra, emoce a morální dilemata postav.

Jana Jašová vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK. Je úspěšnou literární překladatelkou a věnuje se i vlastní literární tvorbě. Z angličtiny přeložila více než dvě stovky beletristických titulů pro děti i dospělé, překládá také non-fiction literaturu. Za překlad románu Michelle Paverové Zrádce přísahy byla v roce 2010 oceněna Zlatou stuhou a stejné ocenění získala i v roce 2021 za svou knihu Psí dny.

Její první thriller Znič to jméno byl nominován na ocenění Magnesia Litera v kategorii detektivka. Za druhý titul v tomto žánru Krutý měsíc už cenu získala, stejně tak za něj byla oceněna i Cenou Jiřího Marka za detektivku roku. Svojí povídkou přispěla i do populární knihy Srdcová desítka. K dalšímu úspěšnému románu Dravé zvěři napospas, který byl také nominován na cenu Magnesia Litera, letos přidává další titul Zapalte hranici.

