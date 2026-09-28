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Literatura

Zajímá vás temnota? Ukrajinský román mění detektivku v podobenství o lhostejnosti

Tomáš Hromada
Tomáš Hromada
Josef Hromada
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Šest let po vydání ukrajinského originálu vychází v nakladatelství Argo český překlad bestselleru Vidím, že vás zajímá temnota. Autorem psychologické detektivky s fantaskními prvky je Illarion Pavljuk, původní profesí novinář, který v současnosti pracuje jako analytik bojové efektivity v jedné ze speciálních jednotek Obranných sil Ukrajiny. Podařilo se mu napsat podmanivý román na pomezí žánrů.

Vidím, že vás zajíma temnota (2026)
Vidím, že vás zajíma temnota (2026)Foto: Nakladatelství Argo, Aktuálně – Koláž Aktuálně.cz
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V centru dění stojí kriminální psycholog Andrij Hajster, který se proti své vůli dostává do zapadlého městyse Čapeklov. Zde má najít pohřešovanou šestiletou Nadiju, ale brzy zjistí, že v okolí mizí a umírají ženy. Místní o tom vědí, ale starostu víc zajímá chystaný prodej cukrovaru a policie nedělá nic.

Hajster rozhodně není hrdina, kterému by se dalo snadno fandit, neboť sám sebe dávno odepsal. V dětství mu zemřela sestra, bývalá přítelkyně spáchala sebevraždu a její předčasně narozené dítě leží na jednotce intenzivní péče. Jeho dějová linka je v románu stěžejní, ale je třeba říci, že motiv vyhořelého muže vykoupeného záchranou cizího dítěte není úplně originální.

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Mnohem zajímavější je to, co se v knize odehraje později. Když Hajstera odveze řidič v červeném kabátě, který má na průkazu jméno Charón Erebos Baal, dle svých slov vozí „spíš mrtvoly“ a na čelním skle sbírá mince, otevře Pavljuk dveře fantastice, aniž by to jedinou větou komentoval. Ve stejném duchu se pak nesou i kapitoly psané z pohledu vraha mladých žen jménem Netvor.

Právě řidič v červeném je nositelem toho, co je na knize nejoriginálnější. S obyvateli Čapeklova totiž obchoduje. Nikoliv o moc či peníze, ale prodává jim právo nevědět, nebo spíše nevšímat si. Z pátrání se tak postupně stává podobenství o lhostejnosti, kde zlo není démonické, nýbrž provozní a zbabělé. Třeba tím, že každý udělá svůj malý úkon nebo prostě jen odvrátí pohled. Odpovědnost se pak rozdrobí natolik, že ji nakonec nenese nikdo.

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Nejvíc překvapivá je ovšem postava samotné Nadiji, kterou Hajster hledá. Nedoslýchavá dívka s naslouchátkem odezírá ze rtů a zvuky se jí slévají do jedné hlasitosti, takže mezi nimi nedokáže vybrat ten podstatný. Velkou část knihy stráví sama v labyrintu chodeb starého kamenolomu a orientuje se tam počítáním kroků a mapou, kterou si drží ve své hlavě.

Vidím, že vás zajímá temnota (2026)
Vidím, že vás zajímá temnota (2026)Foto: Nakladatelství Argo

Co zamrzí, je autorova práce se symbolikou, která je mnohdy zbytečně doslovná. Starosta se jmenuje Tupohub, policista Sobota a sedm smrtelných hříchů je mezi postavy rozděleno tak názorně, že se podle nich jmenují celé kapitoly. Prostřední třetina se navíc rozbíhá do dlouhých retrospektiv o vedlejších figurách, a tempo na téměř pěti stech stranách tak citelně zpomaluje.

Devizou textu je naopak fakt, že se v něm autenticky zrcadlí autorova tragická osobní zkušenost. Pavljuk román podle svých slov začal psát proto, aby se vyrovnal se ztrátou dcery, a kapitoly, v nichž vystupuje Nadija, jsou toho důkazem. Kdo čeká čistou detektivku, bude zaskočen spisovatelovou sympatickou drzostí míchat žánry. Ale ti, kteří jeho hru přijmou, čeká podmanivá cesta podsvětím, mrazivý příběh s kriminální zápletkou a hlavně výjimečně dobře napsaný román.

Kniha

Illarion Pavljuk: Vidím, že vás zajímá temnota

Překlad: Jiřina Dvořáková

Argo, Praha 2026, 496 stran

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