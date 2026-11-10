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Za román oceněný Goncourtovou cenou dostal Daúd v Alžírsku pět let vězení

ČTK
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Soud v alžírském Vahránu v úterý v nepřítomnosti odsoudil francouzsko-alžírského spisovatele Kámela Daúda k pěti letům vězení v kauze týkající se jeho románu Houris, za který v roce 2024 obdržel prestižní francouzskou literární Goncourtovu cenu.

V českém překladu vyšel v roce 2015 Daúdův román „Meursault, přešetření“, který je parafrází románu Cizinec od Alberta Camuse. Na foto francouzsko-alžírský spisovatel Kámel Daúd.
V českém překladu vyšel v roce 2015 Daúdův román „Meursault, přešetření“, který je parafrází románu Cizinec od Alberta Camuse. Na foto francouzsko-alžírský spisovatel Kámel Daúd.Foto: Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons – Claude TRUONG-NGOC
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Daúd a jeho manželka, která je psychiatričkou, podle soudu porušili profesní tajemství, ukradli lékařskou dokumentaci a narušili soukromí jiné osoby, píše agentura AFP.

Případ vzešel ze žaloby ženy, která přežila alžírskou občanskou válku a která tvrdí, že spisovatel v románu použil její prožitky, se kterými se svěřila jeho manželce Ajše Dahdúhové. Soud uložil Daúdovi i jeho manželce, kteří žijí ve Francii, pokutu 300 tisíc dínárů (zhruba 48 tisíc korun). Oba vinu odmítli.

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Daúd v románu vypráví příběh mladé ženy, která oněměla poté, co jí islamista prořízl hrdlo ve chvíli, kdy byla svědkem masakru své rodiny. Saada Arbáníová tvrdí, že hlavní postava Daúdova románu je založena na tom, co ona sama prožila a co při psychoterapii svěřila Dahdúhové, v jejíž péči několik let podle alžírského listu Al-Chabar byla.

Daúd však odmítá, že by román stavěl na životním příběhu Arbáníové. Dahdúhová v neděli v rozhovoru se serverem Casbah Tribune uvedla, že lékařské tajemství nikdy neporušila a že svému manželovi dokumentaci Arbáníové neposkytla.

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Soud v Alžírsku Daúda kvůli románu odsoudil v jiné kauze už letos v dubnu, kdy mu uložil trest tří let vězení a pokutu pěti milionů dínárů (přibližně 800 tisíc korun). Daúd tehdy uvedl, že byl odsouzen na základě Charty pro mír a národní usmíření.

Tento dokument, s nímž Alžířané před dvěma dekádami souhlasili v referendu, umožnil amnestii bývalým povstalcům a beztrestnost členům ozbrojených složek státu za činy spáchané v době války.

Za román oceněný Goncourtovou cenou dostal Daúd v Alžírsku pět let vězení.
Francouzsko-alžírský spisovatel Kámel Daúd.Foto: Wikimedia Commons – Claude Truong-Ngoc

Charta zároveň předpokládá potrestání těch, kteří využijí a zneužijí „rány národní tragédie“, což mimo jiné představuje překážku pro umělecké zpracování období občanské války.

V českém překladu vyšel v roce 2015 Daúdův román „Meursault, přešetření“, který je parafrází románu Cizinec od Alberta Camuse.

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