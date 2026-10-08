Vždycky je překvapení, když Nobelovu cenu dostane poezie, uvedla odbornice

Jako překvapivou, přitom s jasným politickým vyzněním, hodnotí Nobelovu cenu za literaturu pro kanadskou básnířku Anne Carsonovou Mariana Machová z Ústavu anglistiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Carsonovou vyzdvihla jako velice známou autorku v anglofonním světě. Není jen básnířkou, ale rovněž překladatelkou a klasickou filoložkou, sdělila ČTK.
„Myslím si, že to přesto je překvapení. Protože ono je vždycky překvapení, když Nobelovu cenu za literaturu dostane poezie,“ uvedla Machová.
Důležitý je přesah Carsonové do dalších kultur, a to díky jejímu překladatelskému dílu. „Překlad je s Kanadou spojen, je to takové multikulturní, komparativní prostor, který zasahuje prostor do různých kultur, různých jazyků. Je hezké, že cenu dostala ona,“ poznamenala Machová.
„Příznačné je, že je Kanaďanka, není Američanka. Myslím, že je to i důležité pro politický kontext Nobelových cen, zejména za literaturu. Je důležité to odlišit, i když nám to může splývat,“ řekla Machová. Připomněla tak konfrontační politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Kanadě.
V češtině od Carsonové vyšla pouze loni Autobiografie Rudé, volná lyricko-epická adaptace starořeckého mýtu v překladu Tomáše Gabriela.
Náročný překlad
„Některá její díla jsou velice náročná na překlad v tom smyslu, že je problém vyrobit tu knížku jako takovou. Třeba kniha Nox je poskládaná velice výrazně graficky z různých poznámek a kresbiček, takže by to byl obecně problém nejenom jako text,“ popisuje překladatel.
„Kniha, kterou jsem překládal já, má v sobě určitá úskalí s různými skrytými citáty. Některé citáty či informace jsou vlastně vymyšlené, některé zase ne. Ona hodně mystifikuje, takže v tomhle se nějak zorientovat a odhalit všechno správně může být trošku problém. Samotný text se překládal velice pěkně. Je to hodně prozaizované," řekl Gabriel.
Šestasedmdesátiletá kanadská esejistka a básnířka Carsonová byla podle sázkařů jednou z favoritek na letošní Nobelovu cenu za literaturu. Stejně tak ji sázkaři favorizovali již v roce 2019, kdy nakonec uspěl rakouský spisovatel a dramatik Peter Handke.
„Doufáme, že to ocenění nasvítí, jak výjimečnou básnířkou Anne Carsonová je a že se její dílo dostane k většímu počtu čtenářů, než tomu bylo bez ceny,“ reagoval Petr Onufer, který v nakladatelství Argo vede edici angloamerických autorů, edici angloamerických básníků a literárněkritickou edici Specula.
Nobelovka prodává
„Už se nám to několikrát stalo, například s Lousie Glückovou, které se prodalo přibližně 300 kusů a tři, čtyři roky, aby se do týdne po vyhlášení Nobelovy ceny vyprodal celý zbývající náklad. Snad to zafunguje podobně a Carsonová se dostane k většímu okruhu čtenářů, kteří mají rádi poezii, protože to za to prostě stojí,“ dodává Onufer.
Také překladatel Gabriel je velmi rád, že Carsonová cenu získala. „Už se na to čekalo hodně dlouho. Byla mezi kandidáty a z mého pohledu je to jedna z nejlepších píšících autorek nebo i autorů na světě. Samozřejmě nemám tak velký přehled, abych to mohl říct s jistotou, ale pro mě rozhodně taková je,“ uvedl.
Její výjimečnost podle něj spočívá v tom, že spojuje různé žánry, jako je esej, rozhovor, operu, poezii a prózu dohromady a přechází mezitím naprosto plynule.
„Člověk sleduje, jak plynou její myšlenky a přirozeně se občas uchýlí k jinému způsobu vyjadřování. Dohromady to působí hrozně přirozeně a vtahuje to čtenáře do světů, které by jinak neokusil,“ dodal Gabriel.
Carsonová vystudovala klasické jazyky a kromě psaní se věnovala také pedagogické činnosti na Michiganské univerzitě. Před šesti lety se stala držitelkou Ceny princezny asturské za literaturu, o které se někdy vzhledem k jejich prestiži hovoří jako o španělských Nobelových cenách.
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