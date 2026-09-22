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Literatura

Vyšla kniha bratra princezny Diany. Buckinghamský palác na ni reagoval velmi ostře

ČTK
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V úterý 22. září vyšla kniha bratra zesnulé princezny Diany Charlese Spencera, která znovu otevírá desítky let staré rány v britské královské rodině, uvedla agentura AP. Kniha Swan Song: Diana, My Sister (Labutí píseň: Diana, moje sestra) představuje podle agentury Reuters Spencerův pohled na život jeho sestry a její nešťastné manželství s princem Charlesem, nynějším králem Karlem III.

Memoir by Princess Diana's brother goes on sale, in London
Výtisky knihy Swan Song: Diana, My Sister (Labutí píseň: Diana, má sestra) z pera Charlese Spencera, bratra princezny Diany, zaplnily v úterý 22. září pulty knihkupectví Waterstones v Londýně .Foto: REUTERS – Jack Taylor
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Minulý týden zveřejněné úryvky z textu vyvolaly rozruch v médiích a neobvykle ostrou reakci Buckinghamského paláce. Spencer obvinil nynějšího krále Karla III. z neuctivého výroku o jeho zesnulé bývalé manželce. Diana zemřela v roce 1997 při autonehodě v Paříži ve věku 36 let.

Spencer v knize tvrdí, že se dostal do sporu s tehdejším princem Charlesem ohledně plánů královského paláce, podle nichž princové William a Harry měli v pohřebním průvodu kráčet za rakví své matky. Spencer princi údajně řekl, že Diana by si nepřála, aby její synové - tehdy ve věku 15 a 12 let - museli takovou zkouškou projít.

Princ podle Spencera na Dianino přání reagoval slovy: "Buď bez obav, brzy na ni zapomeneme." Spencer také obviňuje Charlese z toho, že vůči své bývalé ženě choval opovržení.

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Buckinghamský palác po zveřejnění těchto pasáží reagoval na své poměry ostře formulovaným prohlášením. "Jeho Veličenstvo si uvědomuje, že bolest ze ztráty sourozence může zatemnit rozum, ovlivnit úsudek a zkreslit vzpomínky způsobem, který ostatní - i po mnoha letech od takové ztráty - nemusí chápat," uvedl palác. Spencer však na svých tvrzeních trvá a v rozhovoru pro stanici BBC zdůraznil, že říká pravdu.

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Podle AP nynější přestřelka mezi královskou rodinou a Spencerem opět připomněla bouřlivou historii Charlese a Diany. Princ Charles, kterému tehdy bylo 32 let, se oženil s 20letou lady Dianou Spencerovou v roce 1981. Manželé se rozešli v roce 1992 a rozvedli se v roce 1996. Před rozvodem Diana v rozhovoru s BBC prohlásila, že "v tom manželství jsme byli tři, takže v něm bylo trochu přelidněno". Narážela tak na Charlesův vztah s nynější královnou, Camillou Parkerovou Bowlesovou, s níž se Charles v roce 2005 oženil.

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Princezna Diana zahynula v srpnu 1997 při autonehodě v podjezdu pařížského náměstí Alma, když její vůz ujížděl před fotoreportéry. Spolu s ní zemřeli její přítel Dodi Al-Fayed a řidič.

Napětí mezi královským dvorem a Dianinou aristokratickou rodinou Spencerových bylo po její smrti hojně diskutovaným tématem. Mnozí měli za to, že palác příliš pomalu reagoval na celosvětovou vlnu zármutku nad Dianinou smrtí. To přimělo členy královské rodiny uznat, že díky své schopnosti přirozeně vycházet s lidmi dokázala Diana navázat vztah s veřejností způsobem, jakého tehdy ostatní členové rodiny nebyli schopni.

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