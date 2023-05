Vyrostl na chudém homofobním venkově. Přijede spisovatel Édouard Louis

Hned po skončení veletrhu Svět knihy dorazí do Prahy populární francouzský spisovatel Édouard Louis. Mladý autor, jehož knihy bývají označovány za takzvanou autofikci, představí český překlad svého nejnovějšího románu Jak se stát jiným. Informovalo o tom nakladatelství Paseka.

Édouard Louis v Praze představí svůj nejnovější román Jak se stát jiným. Do češtiny ho přeložila Sára Vybíralová. | Foto: Barbora Maršíček

Debata se uskuteční v pondělí 15. května ve Francouzském institutu. Vstup je zdarma, návštěvníci se však musí předem zaregistrovat na webu.

Édouard Louis píše výhradně o svém životě, podává analýzu sociálně slabých oblastí nebo menšin vyloučených ze společnosti. Líčí chudobu a její souvislosti, neromantizuje život ani ctnosti sociálně deprivovaných. "Jeho výjimečnost tkví ve schopnosti vyprávět velmi osobní příběhy a současně v nich nechat zaznít něco široce prožívaného, o čem ovšem podstatná část zajištěného čtenářstva přinejlepším pouze tuší," napsalo o něm Aktuálně.cz.

Jeho román Skoncovat s Eddym B. se roku 2015 stal francouzskou literární událostí. Kniha jednadvacetiletého studenta sociologie překvapila vhledem do života chudých bílých, pro něž je politika otázkou života a smrti. Rychle se prodalo přes 300 tisíc výtisků. Se sílící vlnou populistických hnutí a nástupem Marine Le Penové se Édouard Louis stal celebritou a jakýmsi odborníkem na její voliče. Román se dostal do užšího výběru prestižní Goncourtovy ceny.

K autorově popularitě přispělo několik reportáží o jeho rozhořčené rodině. Spisovatel otevřeně vylíčil otcovy alkoholické excesy i to, jak matka kradla jídlo sousedům, aby měli co jíst. Především ale Louis popsal vlastní dětství a dospívání na chudém, naštvaném venkově, kde lidé považují rasismus a homofobii za přednost. Jako gay se navíc prozaik potýkal s toxickou maskulinitou i šikanou.

Po vydání anglického překladu, zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států či po brexitu se román Skoncovat s Eddym B. dočkal vřelého přijetí také ve Velké Británii a USA.

Louisova další próza už patřila k očekávaným titulům nejen ve francouzském, ale rovnou evropském měřítku. Kniha nazvaná Dějiny násilí se vrací k událostem z prosince 2012, kdy autora znásilnil a málem zavraždil muž, jehož poznal cestou z vánoční večeře a pozval ho domů.

Také novinka Jak se stát jiným, kterou teď Paseka vydala opět v překladu Sáry Vybíralové, spadá do žánru autofikce, to znamená že spojuje autobiografii s postupy umělecké literatury. Tentokrát si Louis klade otázku, zda se člověk může neustále měnit, aniž ztratí sám sebe.

Hrdina utekl z vesnice do města, kde se už na gymnáziu snažil co nejvíc vzdálit svým kořenům. Novou identitu toužil najít i později na univerzitách v Amiensu a Paříži. Jako spisovatel zažívá úspěch, těší se zájmu médií, neustále cestuje a vypráví o svém životě. Pozornost a uznání jsou zpočátku návykové. Postupně se však dostavuje únava a znechucení. Protagonista by nejraději od všeho znovu utekl a pokračoval v nekonečném přetváření sebe sama.

Třicetiletý Édouard Louis se narodil jako Eddy Bellegueule v Hallencourtu v severofrancouzské Pikardii. Česky z jeho děl vyšlo Skoncovat s Eddym B., Dějiny násilí, Kdo zabil mého otce, Boje a proměny jedné ženy a nyní Jak se stát jiným.

Jeho texty se také dočkaly divadelních adaptací, Skoncovat s Eddym B. uvedlo formou scénického čtení Východočeské divadlo v Pardubicích, Kdo zabil mého otce nastudovala pražská Venuše ve Švehlovce, zatímco Dějiny násilí hraje Švandovo divadlo.