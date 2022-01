Vydala komiks o svém boji s nádory: Nejhorší bylo čekat na diagnózu, říká Trávníčková

České fotbalové reprezentantky se představí v druhé polovině února v USA na turnaji SheBelieves Cup, kde se hned v úvodu střetnou s domácím výběrem úřadujících mistryň světa. Po utkání s aktuálně nejlepším týmem žebříčku FIFA (18. února) vyzvou o tři dny později Island a program zakončí 24. února duelem s Novým Zélandem. Informovali o tom dnes v tiskové zprávě zástupci Fotbalové asociace ČR.

"Takováto pozvánka od týmu USA se neodmítá. Američanky patří v posledních letech k nejlepším týmům na světě a pozvání na SheBelieves Cup 2022 je pro nás čest. Je to také pro nás obrovská příležitost a výzva, při které se můžeme učit a růst," řekl trenér Karel Rada. "Byli jsme s nimi v kontaktu už dříve, ale doposud se nám to nedařilo domluvit. I proto jsme rádi, že to nakonec teď vyšlo," doplnil kouč.

Turnaj se uskuteční posedmé. Americký výběr, který vyhrál poslední dva světové šampionáty v letech 2015 a 2019, v něm bude jasným favoritem. Češky, kterým patří v žebříčku FIFA 24. místo, konfrontaci s absolutní špičkou vítají.

"V minulém roce jsme si v duelech s Kanadou a Nizozemskem dokázali, že tato těžká utkání musíme hrát stále dokola, abychom z nich mohli čerpat co nejvíce zkušeností," řekl Rada.

S Islandem se české fotbalistky potkaly naposledy v kvalifikaci MS 2023, kdy prohrály v Reykjavíku 0:4. "Je to tým, který známe nejvíce. Je to velmi kvalitní soupeř. Bude to pro nás další dobrý přípravný zápas, kde se můžeme zdokonalovat a zlepšovat," uvedl Rada.

Nový Zéland má jako spolupořadatel s Austrálií účast na příštím MS zajištěnou, v jeho týmu působí česká trenérka Jitka Klimková. "Nový Zéland je pro nás vzdáleným týmem a nemáme takové možnosti se potkávat. Bude dobré poznat jeho herní styl a konfrontovat se s ním. Jeho výsledky dokazují, že patří k lepším týmům a v Evropě by patřil ke špičce," míní Rada.

Úvodní dva duely odehrají Češky na předměstí Los Angeles v Carsonu, s Novým Zélandem se střetnou v texaském Friscu. "Turnaj pro nás bude obrovským zážitkem a zkušeností. Nejenže všechny zápasy budou s kvalitními soupeři a na stadionech plných diváků se strhující atmosférou, ale zahrát si proti národnímu týmu USA, kde je ženský fotbal skoro národním sportem, bude pro hodně z nás splněným snem," uvedla kapitánka Petra Bertholdová.