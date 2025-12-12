Volá Londýn a Ukrajina. Vyšly dvě reportážní knihy s cennou insiderskou perspektivou

Nakladatelství Argo přineslo na předvánoční knižní pulty dvojici reportážních knih se zcela rozdílnými tématy. Jedna je z pera britského zpravodaje Lukáše Dolanského a jmenuje se Barvy mého Londýna. Druhá, s názvem Světlem proti temnotě, se zabývá českou pomocí napadené Ukrajině a jejími autory jsou Jan Heřmánek spolu s veteránem zahraniční redakce ČT Davidem Miřejovským.
Oba tituly spojuje reportážní forma založená na osobních příbězích a svědectvích, díky níž má čtenář možnost nahlížet realitu (ať už Londýna či Ukrajiny) skrze autentický subjektivní pohled autorů.
Barevný Londýn z první ruky
Zahraniční zpravodaj České televize Lukáš Dolanský několik let denně mapoval britskou společnost a místní dění. Kniha Barvy mého Londýna shrnuje jeho postřehy a zkušenosti z britské metropole, ale i pozadí zpravodajské práce v zahraničí. A každý ze zážitků spojuje s jinou barvou - např. bílou, když přijdou Vánoce, černou po smrti královny nebo šedou evokující období brexitu. Dolanský líčí, jaká atmosféra panovala před Buckinghamským palácem přesně ve chvíli, kdy zemřela britská královna Alžběta II., co vyprávěl spolužák krále Karla III., který s ním bydlel na vysokoškolské koleji, ale třeba i proč stál Karl Marx u začátku vztahu prince Harryho a jeho ženy Meghan.
V textu se ale věnuje i osobním tématům a barvitě přibližuje, s čím vším se jeho rodina (manželka Lenka a děti Matěj, Bára a Kryštof) v Británii potýkala. Čtenáři se dozví, co znamenalo zažít brexit na vlastní kůži, jaké bylo zákulisí natáčení s posledním československým válečným veteránem v Anglii, k čemu soužil kolíček na prádlo Sigmundu Freudovi nebo kam se v Londýně vydat po stopách Jamese Bonda. K tomu autor přidává i několik tipů na místa, která v britské metropoli objevil a v turistických průvodcích většinou chybí.
Silnou stránkou knihy je Dolanského insiderská perspektiva, zejména když popisuje setkání s politiky, obyčejnými Londýňany i exilovými Čechy. A za pozornost stojí i reflexe postpandemického města či ekonomických turbulencí. Jde o svěží text bez akademického balastu, kterému nechybí humorný nadhled.
Humanitární mise a emotivní příběhy z Ukrajiny
Druhá kniha Světlem proti temnotě (s podtitulem Příběhy české pomoci Ukrajině) zprostředkovává osobní svědectví členů české iniciativy Team 4 Ukraine, kteří se od února 2022 angažují v boji proti ruské agresi. Dodávají přímou humanitární pomoc civilistům i materiální podporu obráncům Ukrajiny, dlouhodobě monitorují válečné zločiny a zpracovávají bezpečnostní analýzy.
Autoři Jan Heřmánek a David Miřejovský prokládají témata humanitární mise, bezpečnostního výcviku a logistiky pomoci se silnými příběhy konkrétních Ukrajinců na frontě i v exilu. Text akcentuje česko-ukrajinské vazby: od dodávek munice přes lékařskou péči až po psychologickou podporu a připomíná existenci anonymních hrdinů.
David Miřejovský působí v zahraniční redakci České televize už od roku 2002 a děním na Ukrajině se zabývá dlouhodobě. Po ruské invazi opakovaně natáčel v oblastech bojů a je také spoluautorem knih reportérů ČT Putinova válka a Zápasící Ukrajina.
Jan Heřmánek je předsedou Team 4 Ukraine, kam nastoupil původně jako řadový člen po začátku války na Ukrajině. Je také velitelem mechanizované roty Aktivní zálohy v armádě České republiky. Civilním povoláním marketingový specialista se během krizí, jako jsou povodně či pandemie covidu, aktivně zapojuje do pomoci ostatním.
Kniha Světlem proti temnotě je koncipována jako sbírka deníkových záznamů a otevřených, často emotivních rozhovorů, čímž získává autentický náboj, který je podpořen i reportážními fotografiemi přímo z terénu.
Trumpův narozeninový dárek promění Bílý dům v arénu bijců v kleci
Donald Trump plánuje na své narozeniny uspořádat turnaj UFC přímo v Bílém domě. Půjde o show bez vstupenek, ale s obřím dosahem.
Defibrilátor dostal i umírající. Operace v nemocnici měl údajně ovlivňovat byznys
Policie ve čtvrtek vtrhla do Fakultní nemocnice v Olomouci. Zajímá se o dokumentaci určité skupiny pacientů, kterým lékaři voperovali do těla defibrilátory. Podle informací Aktuálně.cz je lékaři měli údajně vpravovat i do lidí, kteří takové pomůcky vůbec nepotřebovali - podle kriminalistů dokonce za účelem zisku.
Polsko uhradilo 11 milionů za nelegální odpad v Bohumíně, oznámil Hladík
Moravskoslezský kraj získal zpět 11 milionů korun, které vynaložil na likvidaci nelegálních odpadů z Polska uložených v Bohumíně na Karvinsku. Na síti X to v pátek uvedl ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).
Na Litoměřicku a Nymbursku se objevil pseudomor drůbeže, veterináři chystají izolaci
V uplynulých dnech byla potvrzena dvě nová ohniska newcastleské choroby v malochovech drůbeže v Ústeckém a Středočeském kraji. Nemoc je známá jako pseudomor drůbeže.
Smutný den pro pražskou zoo. Oblíbený orangutan Kawi se nešťastnou náhodou utopil
V Zoo Praha dnes ráno nešťastně zahynul pětiletý sameček orangutana sumaterského Pustakawan, kterému nikdo neřekl jinak než Kawi. Tragickou událost bohužel způsobila Kawiho mladická nerozvážnost a hra, při které neodhadl své fyzické schopnosti. Půl hodiny před otevírací dobou zoologické zahrady se při houpání pustil lana a spadl do vodního příkopu, kde se následkem nehody utopil.