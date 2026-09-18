Přeskočit na obsah
Benative
19. 9. Zita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Literatura

Velký knižní čtvrtek přinese knihu o Lustigovi či rozhovor s Martinem C. Putnou

ČTK,Kultura
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Ročně vychází kolem 15 000 nových knih a vybrat z nich opravdu dobrý titul není jednoduché. Čas od času se objeví bestseller, jako byla třeba poslední kniha amerického spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství, která se dobře prodává i po více než roce od jejího vydání v Česku. U příležitosti představení akce Velký knižní čtvrtek to řekl obchodní ředitel knihkupectví Kosmas Ctirad Fuchs.

Praha, Martin C. Putna, literární historik a kritik, překladatel, zpěvák, moderátor a pedagog Fakulty humanitních studií UK
Kniha Ježíš a jiná sprostá slova, která vyjde v rámci Velkého knižního čtvrtku 15. října 2026, přináší Ironický, sentimentální a občas i veršovaný rozhovor s literárním historikem, kritikem, překladatelem a pedagogem Fakulty humanitních studií UK Martinem C. Putnou. Foto: Profimedia – Jakub Stadler / MFDNES + LN
Reklama

Čtenáři v knihkupectvích podle Fuchse nejčastěji sahají po beletrii. "Každý rok vyjde opravdu strašně moc titulů, přičemž velká část z nich je zaměnitelná. A najít mezi nimi nějakou dobrou knihu je složité. O to se vlastně i snažíme při Velkém knižním čtvrtku, vybrat to nejlepší a dát o tom vědět čtenářům, aby věděli, že tato kniha stojí za přečtení," řekl Fuchs.

Prodeje knih podle Fuchse v posledních letech neklesají, snižuje se ale počet vytištěných kusů jednotlivých titulů. "Celkově ten objem čtenářský, tedy lidé, kteří si přijdou koupit knihu, je v posledních letech neměnný," doplnil.

Velký knižní čtvrtek přinese ve čtvrtek 15. října na pulty knihkupectví 15 knižních novinek všech žánrů. Nebudou mezi nimi chybět romány od úspěšných českých autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu, knižní rozhovory o současném světě ani knihy pro děti i mládež.

Související

Knihkupectví nabídnou například román Josefa Formánka Lovec lvů, román z pera německého autora Takise Würgera Pro Polinu či románový příběh z prostředí sportu Jednou budem dobrý od Milana Janouška. Vyjdou rovněž rozhovory s legendou české anglistiky Martinem Hilským nebo s literárním historikem a kazatelem Martinem C. Putnou či zamyšlení nad současným světem a jeho interpretací egyptologa a archeologa Miroslava Bárty a historika Martina Kováře.

Reklama
Reklama

Dětem je určena originální pohádka Marie Doležalové s názvem Jáchym ze zámku a víla Vilomína, milovníci non-fiction pak určitě uvítají svědectví o posledních letech Arnošta Lustiga od jeho blízké přítelkyně a spolupracovnice Markéty Mališové. Na pultech se objeví i vizuálně strhující komiksový román australského spisovatele, výtvarníka a filmaře Shauna Tana s názvem Domovina, který přináší příběh o sounáležitosti, identitě a rodině. Podrobnější informace o všech titulech lze nalézt na stránkách akce.

Velký knižní čtvrtek je pravidelná knižní akce, při níž několik nakladatelství od roku 2011 vždy na jaře a na podzim společně nabízí kolekci knih napříč žánry.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.

ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah

Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé

Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama