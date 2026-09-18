Velký knižní čtvrtek přinese knihu o Lustigovi či rozhovor s Martinem C. Putnou

Ročně vychází kolem 15 000 nových knih a vybrat z nich opravdu dobrý titul není jednoduché. Čas od času se objeví bestseller, jako byla třeba poslední kniha amerického spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství, která se dobře prodává i po více než roce od jejího vydání v Česku. U příležitosti představení akce Velký knižní čtvrtek to řekl obchodní ředitel knihkupectví Kosmas Ctirad Fuchs.
Čtenáři v knihkupectvích podle Fuchse nejčastěji sahají po beletrii. "Každý rok vyjde opravdu strašně moc titulů, přičemž velká část z nich je zaměnitelná. A najít mezi nimi nějakou dobrou knihu je složité. O to se vlastně i snažíme při Velkém knižním čtvrtku, vybrat to nejlepší a dát o tom vědět čtenářům, aby věděli, že tato kniha stojí za přečtení," řekl Fuchs.
Prodeje knih podle Fuchse v posledních letech neklesají, snižuje se ale počet vytištěných kusů jednotlivých titulů. "Celkově ten objem čtenářský, tedy lidé, kteří si přijdou koupit knihu, je v posledních letech neměnný," doplnil.
Velký knižní čtvrtek přinese ve čtvrtek 15. října na pulty knihkupectví 15 knižních novinek všech žánrů. Nebudou mezi nimi chybět romány od úspěšných českých autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu, knižní rozhovory o současném světě ani knihy pro děti i mládež.
Knihkupectví nabídnou například román Josefa Formánka Lovec lvů, román z pera německého autora Takise Würgera Pro Polinu či románový příběh z prostředí sportu Jednou budem dobrý od Milana Janouška. Vyjdou rovněž rozhovory s legendou české anglistiky Martinem Hilským nebo s literárním historikem a kazatelem Martinem C. Putnou či zamyšlení nad současným světem a jeho interpretací egyptologa a archeologa Miroslava Bárty a historika Martina Kováře.
Dětem je určena originální pohádka Marie Doležalové s názvem Jáchym ze zámku a víla Vilomína, milovníci non-fiction pak určitě uvítají svědectví o posledních letech Arnošta Lustiga od jeho blízké přítelkyně a spolupracovnice Markéty Mališové. Na pultech se objeví i vizuálně strhující komiksový román australského spisovatele, výtvarníka a filmaře Shauna Tana s názvem Domovina, který přináší příběh o sounáležitosti, identitě a rodině. Podrobnější informace o všech titulech lze nalézt na stránkách akce.
Velký knižní čtvrtek je pravidelná knižní akce, při níž několik nakladatelství od roku 2011 vždy na jaře a na podzim společně nabízí kolekci knih napříč žánry.
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