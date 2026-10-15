Velký knižní čtvrtek je tu. Přináší rozhovor s Martinem Hilským či román Lovec lvů

V rámci Velkého knižního čtvrtka se na pultech knihkupectví objeví 15 novinek. Jsou mezi nimi romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu, knižní rozhovory i knihy pro děti a mládež. Veřejnost se může s autory novinek setkat ve čtvrtek 15. října od 17:00 v pražské Werichově vile.
Vychází například dobrodružný román spisovatele Josefa Formánka Lovec lvů či román Jednou budem dobrý o nikdy nekončící sportovní posedlosti od ústavního právníka a pedagoga Milana Janouška. Koučka a terapeutka Barbora Englischová napsala příběh o životě po ztrátě telefonu Algoritmus džungle.
Pro děti a mládež přinese Velký knižní čtvrtek příběh Jáchym ze zámku a víla Vilomína spisovatelky Marie Doležalové, originální knihu Auťáky s dětskými básničkami Davida Laudy a ilustracemi Jakuba Cenkla nebo fantasy příběh Jakub a malá čarodějka sci-fi autora Václava Dvořáka.
Z překladů bude mezi novinkami román Pro Polinu německého spisovatele a novináře Takise Würgera a české vydání vizuálně strhujícího komiksového románu Domovina australského autora Shauna Tana.
Z knižních rozhovorů se ke čtenářům poprvé dostane rozhovor překladatele a redaktora Petra Onufera s legendou české anglistiky Martinem Hilským nazvaný Vykloubený čas.
Přehled všech knih uvedených v rámci Velkého knižního čtvrtku najdou zájemci na webu.
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