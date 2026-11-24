Papež František ve svém osobním deníku popisoval hluboké duchovní krize, pocity bezmoci i setkání s ďáblem. Uvědomění si rozsahu skandálu se sexuálním zneužíváním v katolické církvi přirovnal k pohledu na brány pekelné. Vyplývá to z úryvků jeho deníku, které zveřejnil Vatikán.
Kniha vychází v úterý 24. listopadu v několika jazycích a nabízí vhled do vnitřního života zesnulého papeže, jeho pochybností, obav i zápasů s vlastními slabostmi, napsala agentura AP.
Deník začíná zápisky v roce 1992, kdy Jorge Mario Bergoglio působil jako pomocný biskup v Buenos Aires. Dále zachycuje období, kdy se stal arcibiskupem argentinského hlavního města a později i kardinálem, až po jeho působení v úřadu papeže. Poslední záznam je ze srpna 2024. Papež zemřel na Velikonoční pondělí 21. dubna 2025.
Vydání připravil kardinál Víctor Manuel Fernández, který patřil k Františkovým blízkým spolupracovníkům. Podle Fernándezových slov mu František zápisky svěřil s tím, že z nich lidé jednou pochopí více.
Jednou z nejvýraznějších částí deníku jsou vzpomínky na otřes spojený se skandálem sexuálního zneužívání v Chile, píše AP. Při návštěvě země v roce 2018 František zpochybňoval obvinění vůči tamnímu biskupovi, který údajně kryl zneužívání nezletilých kněžími. Po kritice novinářů a následném vyšetřování uznal, že oběti měly pravdu a že se nechal místními církevními představiteli uvést v omyl. V červnu téhož roku napsal, že v souvislosti se skandálem v Chile spatřil "vstup do pekla".
V zápiscích z roku 2018 vyjadřoval také stud nad tím, jak skandál poškodil církev. Psal o zlu, které jí situace přinesla, a modlil se za její obrácení a svatost navzdory množství afér.
V deníku se František svěřil také s tím, že se podle svého přesvědčení třikrát setkal s ďáblem. Dva případy se podle něj odehrály ještě v době, kdy působil v Buenos Aires, třetí v Římě po návratu z Chile. "Objevil se mi fyzicky," napsal podle agentury AFP v zápisku z 24. ledna 2021. Vzpomínal, že jej jednou spatřil z okna auta a nedokázal zapomenout na jeho hrozivý, zároveň však svůdný pohled. Při dalším setkání v karmelitánské kapli měl ďábel oči jako plameny. Třetí zážitek popsal jako setkání s vítězným hlasem, který jako by ovládal vše. Dodal, že mu Bůh dal možnost se z těchto setkání osvobodit.
Další hlubokou duchovní krizí prošel podle deníku v letech 2021 a 2022. Začala v době, kdy se potýkal se zdravotními problémy, včetně silných bolestí způsobených střevním onemocněním. V létě 2021 podstoupil operaci, při níž mu lékaři odstranili část tlustého střeva. Současně Vatikán řešil rozsáhlé vyšetřování finančních machinací, které vedlo k soudnímu procesu s kardinálem Angelem Becciuem a dalšími aktéry.
Fernández uvádí, že papežova krize souvisela především s jeho přístupem k moci. Zápasil s pokušením rozhodovat o všem sám a s přesvědčením, že dokáže vyřešit všechny problémy vlastními silami. František se podle něj potýkal s pokušením všemocnosti a představou, že stojí nad ostatními. Na konci roku 2022 se mu prý podařilo krizi překonat tím, že se plně odevzdal Boží milosti. Pochopil ji jako výzvu k překonání vnitřní temnoty a osvobození od vlastních slabostí.
Zveřejňování osobních zápisků papežů není neobvyklé. Duchovní deník papeže Jana XXIII. vyšel v roce 1964, zatímco osobní poznámky Jana Pavla II., které chtěl nechat po smrti spálit, jeho sekretář navzdory přání zveřejnil v roce 2014.
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Europarlament varuje před oslabením nezávislosti českých veřejnoprávních médií
Europarlament vyzve českou vládu, aby upravila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků a převedením financování České televize a Českého rozhlasu do státního rozpočtu tak, aby odpovídal Evropskému aktu o svobodě médií (EMFA).
„Nejlepší za poslední roky.“ Češi větří úspěchy, i díky dvojici ze stejného sídliště
Atmosféra v českých biatlonových družstvech je nejlepší za poslední roky. Tvrdí to prezident svazu Jiří Hamza, jenž je na startu sezony Světového poháru velmi optimistický.
Do lesa bez nafty. Elektrický Hilux jezdí skvěle, ale jednu zásadní věc nezvládne
Elektrický Hilux dokazuje, že pick-up nemusí mít diesel, aby zvládl terén, ze kterého by leckteré SUV raději couvalo. I schopnosti mimo asfalt jsou jeho ohromně silnou stránkou. Jenže bez slabin není. Jeho aktuální parametry na pracovní auto zkrátka nestačí.
Evropská unie omezila dovoz hybridních vozů z Číny, Japonska i dalších států
Evropská unie stanovila dočasné limity na dovoz nových hybridních automobilů z Číny a několika dalších zemí. Opatření má chránit evropské automobilky před rostoucím dovozem ze zahraničí.
Kuchař v roli špeha i podivíni z jedné čtvrti. Ceny Emmy získal seriál Carême či Sousedská patrola
Francouzská série Carême získala v pondělí večer (v noci na dnešek SEČ) v New Yorku Mezinárodní cenu Emmy za nejlepší dramatický seriál. Stejné ocenění v kategorii komediálních seriálů si odnesla argentinská Sousedská patrola, informoval portál Deadline.