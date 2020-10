V Táboře začal knižní festival Tabook, nabízí tržiště i čtení v truhlárně

Přes 60 malých nakladatelů se představuje na třídenním knižním festivalu Tabook, který se od čtvrtka do soboty koná v Táboře. Nabízí tržiště knih, autorská čtení, hudbu, divadlo i výstavy. Letos je akce komornější kvůli koronavirovým omezením. Hlavními tématy jsou samota a izolace. Festival připomene i 350 let od smrti Jana Amose Komenského.

V prostoru Baodílna se konala debata s dokumentaristkou Ivanou Pauerovou-Miloševićovou (vzadu vpravo) o situaci v Bosně a Hercegovině 25 let po válce. | Foto: ČTK

Z autorů dorazí Beatrice Landovská, dcera herce Pavla Landovského, která napsala knihu vzpomínek na dětství, dále básník Petr Borkovec, prozaička Petra Hůlová, výtvarník David Böhm nebo písničkář Jiří Dědeček.

Ve čtvrtek večer již na Tabooku účinkovali spisovatelé Martin Ryšavý a Václav Jamek nebo překladatel Ladislav Nagy.

Devátý ročník pořadatelé připravili jako sérii menších událostí. Konají se venku nebo v místech pro několik lidí. Například překladatelka z francouzštiny Jovanka Šotolová v neděli chystá bytové čtení pro maximálně deset osob, které se předem musejí zaregistrovat.

Návštěvníci se podívají do bývalé truhlárny nebo malé kaple. Knižní trh se nachází v Pražské ulici a před budovou Střelnice, kde mají stánky nakladatelé knih pro děti.

Kvůli koronaviru nakonec z avizovaných 25 zahraničních hostů přijede sedm. "I když tady budeme mít knihy zahraničních nakladatelů, bez jejich přítomnosti je to jinak," říká ředitelka Tabooku Tereza Horváthová.

"O tom je i letošní téma Možnosti samoty. Nesáhli jsme k němu jen proto, že byla karanténa. To téma v nás dřímalo daleko déle. Spíš jsme k němu sáhli proto, že jsme loni byli tři měsíce na malém chorvatském ostrově a tam jsme zažili velkou izolaci jako rodina. Zkoumali jsme téma z různých stran dávno před tím, než tady něco jako koronavirus vypuklo. A zajímal nás i ohraničený český rybníček. To, že se z toho stalo celosvětové téma, je náhoda," dodává Horváthová.

Podle ní má samota mnoho poloh. Ne každá je plodná, ale také ne každá je zoufalá a depresivní, dodává.

Festival se bude věnovat i duchovní klauzuře nebo lidem v nemocnicích, za nimiž nyní nemohou návštěvy.

V Galerii U Radnice své výtvarné deníky vystaví více než 20 autorů, jako byli a jsou František Štorm, Josef Váchal nebo Michal Cihlář. Program přinese i čtení textů prozaika Josepha Mitchella nebo přednášku filozofa Miroslava Petříčka.

"Vydáme se do táborských zákoutí, která ztratila svůj původní význam. Hledali jsme místa, která jako by umřela. Našli jsme krásnou bývalou truhlárnu, budou tam přednášky a čtení. A protože Petr Placák bude mluvit o své nové knize, která se týká toho, jak křesťané zpracovávali komunismus, tak přednáška bude v malé kapli za barokním kostelem na náměstí Mikuláše z Husi. Je to zvláštní, opuštěné místo, věřící tam chodí málokdy," popisuje Horváthová.

Tabook zohlední i odkaz Jana Amose Komenského včetně propojení literatury a pedagogiky. Prostor dostane též francouzský komiks, hostem bude ilustrátor a autor obrazových knih Blexbolex. Jak se žije v bývalé Jugoslávii, přiblíží autoři, kteří ze země odešli a tvoří jinde.