Pojďme mluvit o cenzuře a autocenzuře. V Praze začíná festival FALL

V pražském Centru současného umění DOX ve čtvrtek začíná 3. ročník festivalu umění, literatury a vzdělávání FALL. Zaměří se na téma cenzury a autocenzury v současném umění a literatuře. Vystoupí tu např. irský držitel Bookerovy ceny Paul Lynch, palestinská autorka Adania Shibliová nebo americká zpěvačka Chrystabell. Novou výstavu uvede španělský výtvarník Miquel Barceló. Festival potrvá do 5. 10..
Palestinská spisovatelka Adania Shibliová bude v DOXu na festivalu FALL debatovat mj. o možnostech a limitech literárního jazyka.
Návštěvníky festivalu čekají v DOXu diskuze, čtení, performance, filmová projekce, rodinné dílny, komentovaná prohlídka, nová výstava a několik koncertů. Do Prahy se sjede na 40 hostů ze 14 zemí.

Čtvrteční program nazvaný FALL 2025 Opening zahájí v 19 hodin performance, na které vystoupí italský tanečník a choreograf Gioele Coccia v režii Viliama Dočolomanského. Následovat bude úvodní slovo spisovatele a propagátora čtení Alberto Manguela.

Zahajovací debata festivalu FALL bude na téma Myslet nebezpečně: Cenzura a autocenzura v současném umění a literatuře. Hosté budou například debatovat o tom, proti čemu se dnes beze strachu můžeme vymezit nebo jestli do jejich tvorby zasahuje autocenzura. Zamyslí se nad tím, zda svět umění a literatury stihl zareagovat na tlaky tzv. cancel culture (kultury rušení) či woke culture (uvědomělé kultury) posledních let i nad novými technologiemi včetně umělé inteligence.

Mezi hosty diskuze bude spisovatelka Radka Denemarková, německý spisovatel Daniel Kehlmann, čínský vizuální umělec a aktivista Badiucao, ukrajinská spisovatelka Sofija Andruchovyčová a ředitelka projektu Index on Censorship Jemimah Steinfeldová. Debata bude v anglickém jazyce s tlumočením do češtiny.

