Pojďme mluvit o cenzuře a autocenzuře. V Praze začíná festival FALL

Návštěvníky festivalu čekají v DOXu diskuze, čtení, performance, filmová projekce, rodinné dílny, komentovaná prohlídka, nová výstava a několik koncertů. Do Prahy se sjede na 40 hostů ze 14 zemí.
Čtvrteční program nazvaný FALL 2025 Opening zahájí v 19 hodin performance, na které vystoupí italský tanečník a choreograf Gioele Coccia v režii Viliama Dočolomanského. Následovat bude úvodní slovo spisovatele a propagátora čtení Alberto Manguela.
Zahajovací debata festivalu FALL bude na téma Myslet nebezpečně: Cenzura a autocenzura v současném umění a literatuře. Hosté budou například debatovat o tom, proti čemu se dnes beze strachu můžeme vymezit nebo jestli do jejich tvorby zasahuje autocenzura. Zamyslí se nad tím, zda svět umění a literatury stihl zareagovat na tlaky tzv. cancel culture (kultury rušení) či woke culture (uvědomělé kultury) posledních let i nad novými technologiemi včetně umělé inteligence.
Mezi hosty diskuze bude spisovatelka Radka Denemarková, německý spisovatel Daniel Kehlmann, čínský vizuální umělec a aktivista Badiucao, ukrajinská spisovatelka Sofija Andruchovyčová a ředitelka projektu Index on Censorship Jemimah Steinfeldová. Debata bude v anglickém jazyce s tlumočením do češtiny.
Úvodní večer festivalu FALL zakončí koncert mezinárodního hudebního uskupení Charms Kids v neformální atmosféře u ohně ve dvoraně DOXu, v případě deště v sále DOX+.
V dalších dnech se zájemci mohou setkat s držitelem Bookerovy ceny Paulem Lynchem, který je autorem dystopického románu Píseň proroka. Součástí programu bude také rozhovor literárního kritika Kryštofa Edera s koreanistkou a spisovatelkou Ninou Špitálníkovou o svědectvích lidí, kteří unikli režimu v Severní Koreji.