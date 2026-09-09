V mládí jsem měl obavu, že mě svět nepřijme, říká spisovatel a režisér Patrik Hartl

Divadelní i filmový režisér a scenárista Patrik Hartl, který ve čtvrtek 10. září oslaví padesátiny, je autorem knižních bestsellerů Malý pražský erotikon, Okamžiky štěstí, Nejlepší víkend či 15 roků lásky. Podle své literární prvotiny Prvok, Šampón, Tečka a Karel natočil celovečerní film, který se stal v roce 2021 nejnavštěvovanějším snímkem v českých kinech.
Hartl je kmenovým dramatikem divadla Studio DVA, pro které napsal a režíroval například komedie Líbánky na Jadranu, Vysavač či Lovci bobrů. Tento pětinásobný držitel ocenění Český bestseller, kterého proslavil i jeho charakteristický smích, se předloni zúčastnil i taneční soutěže StarDance.
Na každý nový Hartlův román či divadelní hru se stojí fronty. Je skvělý glosátor a pozorovatel života, nechybí mu vtip a nadhled. O nové knize Manželství, kterou vydal loni, mimo jiné řekl: "Překáží mi, kolik knih jsem napsal předtím. Protože kdybych psal poprvé, ohromím čtenáře snáz,“ svěřil se v rozhovoru na ČRo Dvojka. "Je to příběh o lidech, kteří se strašně moc milují, a přesto je pro ně v nánose let těžké být spolu šťastní. Protože všední den s hromadou problémů tu velkou lásku ubíjí. Je těžké být pořád nadšený, že vedle mě je ta stejná bytost a smát se pořád podobným vtipům,“ dodal spisovatel.
Olomoucký rodák Hartl vystudoval filmovou a televizní režii na pražské FAMU. A manželku potkal už na gymnáziu: "Já jsem měl takové období, když jsem byl náctiletý, kdy jsem byl hodně melancholický. Měl jsem obavu, že mě svět nepřijme. A potom jsem potkal svou ženu a ona mě z toho vytáhla. Mohl jsem se o ni opřít a od té doby se o ni opírám,“ vysvětlil v rozhovoru.
Pro svou jinakost našel ventil ve své profesi. "Díky tomu, že můžu být spisovatel nebo možná spíš kreativní pracovník, tak se u mě víc toleruje chování, které není úplně běžné. Kdybych měl být ředitelem banky, tak by to asi byl problém,“ směje se. Dnes je kmenovým autorem a režisérem pražského divadla Studio DVA, pro které napsal a režíroval řadu inscenací. Působí i v dalších divadlech - Divadlo Viola, Divadlo v Celetné.
Jeho prvotina Prvok, Šampón, Tečka a Karel se díky velkému zájmu čtenářů dočkala mnoha dotisků. Následující romány Malý pražský erotikon (2014), Okamžiky štěstí (2016), Nejlepší víkend (2018), 15 roků lásky (2021) a Gazely (2023) získaly ocenění Český bestseller. V roce 2024 vyšla jeho knížka veselých příběhů pro děti s názvem Andulka Andula, která se stala Českým bestsellerem v kategorii Česká beletrie pro děti a mládež.
Předloni tvořil Hartl s partnerkou Terezou Pruckovou jeden z párů třinácté řady pořadu StarDance. Diváky zaujal svou energií, radostí z tance a nakažlivým smíchem. Ze soutěže však museli odstoupit před semifinále kvůli zranění, když si poranil pravé tříslo. Do té doby patřil k nejvýraznějším osobnostem ročníku a probojoval se mezi nejlepší čtveřici.
Hartl je ženatý, jeho manželka Martina pracuje jako konzultantka v oblasti regionálního rozvoje. V roce 2006 se jim narodil syn Hynek a v roce 2017 dcera Aya.
ŽIVĚ Írán v odvetě zaútočil na americkou základnu v Jordánsku, ropa zdražuje
Írán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery.
Úchvatná noční show gradovala erupcí americké euforie. Shelton udolal obhájce Alcaraze
Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Druhý nasazený hráč ve čtvrtfinále po čtyři a půl hodiny dlouhé bitvě prohrál 7:6, 1:6, 3:6, 6:1 a 6:7 s domácím Benem Sheltonem.
Éra levných úvěrů skončila. Sazby hypoték jsou nejvýš za dva roky
Průměrná sazba hypoték počátkem září meziměsíčně stoupla o 0,09 procentního bodu na 5,51 procenta. Zvýšila se pošesté v řadě a dostala se nejvýše od léta 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
Tisíc patriotů pro Ukrajinu! Tohle je dohoda, o kterou Kyjev bojoval
Jeden tisíc raket do systému Patriot – to je číslo, které má ochránit ukrajinské nebe před ruskými balistickými střelami. Podpis přelomové dohody s partnery oznámil v úterý ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara na zasedání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny. Patrioty jsou jedinou efektivní obranou proti ruským balistickým střelám.
Obětí radikálních škrtů nakonec nemusí být Fabia. Nahnuté to má ale úplně jiná Škoda
Volkswagen čeká v rámci úsporného balíčku masivní škrtání v modelové řadě a objevily se spekulace, že by to mohla odnést i Škoda Fabia. Podle posledních vyjádření šéfa značky Klause Zellmera to ale příliš reálně nevypadá. Dokonce se uvažuje o nástupci. Nahnuté to ale může mít překvapivě úplně jiný model.