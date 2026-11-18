Nakladatelství Lingea vydalo dva nové svazky své knižní edice Mýty a legendy. První nese název Když loví Železný vlk: Mýty a legendy národů Kavkazu a druhá kniha se jmenuje Jezdci na velrybách: Mýty a legendy Austrálie a Oceánie. Oba tituly sestavil, přeložil a doprovodnými texty opatřil etnolog a lingvista Ondřej Pivoda. Autorem ilustrací je výtvarník Vladimír Rimbala.
Kniha Když loví Železný vlk provází po celém Kavkazu – regionu, v němž se prolínají vlivy křesťanství, islámu i judaismu. Vypravování zavádí čtenáře do přímořských nížin, horských aulů (tradičních osad) i bohatých paláců a strážních věží. V kavkazských mýtech, legendách a pohádkách čtenář rozpozná ozvěny motivů antického Řecka, Persie i Indie, ale také svébytný svět Nartského eposu, neohrožených bojovníků – džigitů – a kavkazských trubadúrů – ašugů.
Druhá publikace Jezdci na velrybách shrnuje příběhy více než sedmdesáti etnik a národů rozeseté po celém Tichomoří. Čtenář se v ní setká s australskou „dobou snění“ i s tíživým osudem tasmánských obyvatel, s melanéskými skokany na liánách, s tajemným Nan Madolem v Mikronésii i se sochami moai v Polynésii. Nechybí Nová Guinea, novozélandští velrybí pomocníci ani roztančená Havaj. Vedle mýtů o stvoření světa, vesmíru, lidí a zvířat kniha přináší i vtipné bajky a magické pohádky ze světa hor, pralesů, korálových atolů i mořských hlubin.
Nové přírůstky rozšiřují edici Mýty a legendy na celkem osm titulů, které dohromady přibližují mytologii stovek etnik na několika kontinentech. Publikace navazují na šest dosud vydaných svazků – Pod křídly Velkého krkavce (Daleký sever), Cesta hadí kánoe (Jižní Amerika), Děti Zlatého draka (jihovýchodní Asie), Tajemství hedvábného vějíře (Dálný východ), Dívka v krokodýlí kůži (Afrika) a Ozvěny bouře mečů (pohanská Evropa).
O autorovi
Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D., (* 1987) je absolventem etnologie, jazykovědy a baltistiky na FFMU v Brně, kde také přednášel na Ústavu klasických studií. Věnuje se jazykům a kultuře původních obyvatel, srovnávací mytologii a vztahům mezi přírodou a lidmi. Kromě edice Mýty a legendy je autorem publikace Jazyky domorodé Ameriky: historie a současnost (2023). Ovládá řadu jazyků, z nichž také sám překládá – díky tomu edice přináší i příběhy dosud nepřevyprávěné v žádném světovém jazyce, angličtinu nevyjímaje.
O ilustrátorovi
Vladimír Rimbala (* 1978) je slovenský rodák, který dlouhodobě žil v Norsku, hodně cestoval a nakonec se usadil na severní Moravě. Ve své tvorbě čerpá z cest a zájmu o přírodu, paleontologii a historii. Specializuje se na rekonstrukce pravěkých organismů (paleoart) a na etnografickou, zoologickou a kryptozoologickou kresbu, a to technikou perokresby, kolorované perokresby a olejomalby – bez využití umělé inteligence. Ilustroval přes 30 knih a desítky článků a vystavoval na řadě autorských i společných výstav. Pro oba nové tituly vytvořil po osmi celostránkových ilustracích a doplnil je dalšími kresbami ze svého rozsáhlého archivu i původními etnickými motivy.
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