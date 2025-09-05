Literatura

Unikátní rukopis bude k vidění. Olomoucká knihovna vystaví středověký graduál

ČTK Kultura ČTK, Kultura
před 5 hodinami
Jeden z nejcennějších rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci, Graduál loucký z roku 1499, bude od pondělí vystaven pro veřejnost. Iluminovaný rukopis, považovaný za vrchol středoevropské knižní malby, bude k vidění v Červeném kostele do 14. září. Výstava je součástí Dnů evropského dědictví, řekla novinářům ředitelka knihovny Iveta Ťulpíková.
"Jsem ráda, že díky revitalizaci Červeného kostela a jeho nové funkci kulturně-vzdělávacího centra může knihovna veřejnosti prostřednictvím výstav představovat bohatství fondů, o něž pečuje už po staletí. Věřím, že lidé budou zvědaví a nenechají si ujít vystavení kulturní památky Graduálu louckého," uvedla ředitelka.

Unikátní rukopis obsahující mešní zpěvy pochází z premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Nechal jej zhotovit loucký opat Pavel (1474-1512). Písařem byl Egidius Has, klerik pasovské diecéze, který je znám i pod označením Mistr Wolfgangova misálu. Graduál obsahuje zpívané mešní texty pouze pro letní část liturgického roku, předpokládá se tedy, že existovala i druhá - zimní část. O té ale není nic známo.

Text je psán gotickými minuskulemi černým inkoustem, iniciály jsou bohatě iluminované a doplněné rostlinnými ornamenty s ukrytými figurkami zvířat i lidí. V kodexu je celkem 154 honosnějších, zlatým filigránem zdobených iniciál. 

Titulní stránka je pozoruhodná zcela nezvyklým užitím renesančních prvků, výrazně italského charakteru. Graduál z Louky je svou výzdobou výjimečným dílem knižní malby na přechodu od pozdní gotiky k rané renesanci nejen na našem území a jeho hodnota je nevyčístlitelná.

Rukopis se stane také hlavním lákadlem olomouckého programu Dnů evropského dědictví ve Vědecké knihovně v Olomouci o víkendu 13. - 14. září. V sobotu mohou návštěvníci slyšet chorální zpěvy přímo z vystaveného rukopisu v podání souboru Ensemble Opera Diversa a díky historičce umění Janě Hrbáčové se dozvědí také něco o výtvarné stránce památky.

V neděli bude pro veřejnost otevřena studovna vázaných novin s tematickým výběrem tiskovin. Víkendový program doplní komentované prohlídky kostela i tvůrčí dílny, kde si zájemci vyzkouší psaní husím brkem.

Podzimní kulturní nabídku knihovny doplní výstava Druhý domov - Česko-italské přátelství z Velké války, která se zaměřuje na osudy tisíců italských vystěhovalců. Program podzimu obohatí v knihovně také další ročník celostátní akce Noc literatury, která se letos uskuteční ve středu 17. září v kapli historické školní budovy Pöttingeum.

Návštěvníci se mohou těšit na komentovanou prohlídku kaple a zejména na ukázky ze soudobé evropské literatury v podání herců Moravského divadla Olomouc a herečky Sandry Pogodové. 

Na začátku října se olomoucká vědecká knihovna zapojí do celostátní akce Týden knihoven, hlavním hostem bude spisovatelka Alena Mornštajnová. Pro veřejnost je připravena i tvůrčí dílna spisovatelky Markéty Pilátové Kreativní naslouchání a živé psaní. Konec října se ponese v duchu německého jazyka a kultury, připraven je další ročník festivalu Olmützer Kulturtage. Festival nabídne přednášky, autorská čtení, besedy a koncerty.

 
