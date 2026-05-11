U mě pořád dobrý. Vychází kniha rozhovorů s režisérem Janem Hřebejkem

Nová kniha zkušené novinářky Veroniky Bednářové přináší otevřený, osobní a místy velmi zábavný rozhovor s jedním z nejvýraznějších českých režisérů posledních dekád Janem Hřebejkem. Publikace U mě pořád dobrý (Vyšehrad) mapuje Hřebejkovu životní i tvůrčí cestu od dospívání přes první filmové úspěchy až po mezinárodně oceňované snímky a zákulisí české filmové scény.
Jak vznikaly dnes již kultovní filmy jako Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo nebo na Oscara nominovaný snímek Musíme si pomáhat? Jak probíhá spolupráce s dlouholetým scenáristickým partnerem Petrem Jarchovským? A co stojí za Hřebejkovou schopností spojovat humor, melancholii i společenské komentáře do filmů, které oslovují diváky různých věkových kategorií? Na všechna tato témata dojde řeč v knize parafrázující název jednoho z Hřebejkových filmů.
Více než bilanční rozhovor s úspěšným režisérem vedla novinářka Veronika Bednářová a snažila se v něm sledovat Hřebejkův profesní vývoj od prvních porevolučních filmů až po současnou tvorbu. V textu také analyzuje jeho práci s herci a zachycuje proměny české společnosti, které se do jeho filmografie výrazně otiskly. Nechybí ani osobní vzpomínky, pohledy do zákulisí natáčení a řada dosud nepublikovaných historek z prostředí českého filmu.
„Filmová režie je řemeslo, které se může, když ho děláte poctivě a s vášní, stát uměním,“ říká Jan Hřebejk, jehož filmy získaly řadu Českých lvů a mezinárodních ocenění včetně nominace na Oscara za film Musíme si pomáhat.
Publikace připomíná i zásadní momenty Hřebejkovy kariéry: od triumfu Šakalích let na prvních Českých lvech přes mimořádný úspěch Pelíšků až po pozdější filmy zaměřené na morální a společenská témata, například Kawasakiho růže, Nevinnost nebo Učitelka. Vedle profesního života otevírá režisér také témata dětství, studia na FAMU, vztahu k divadlu, české kinematografie i spolupráce s hereckými osobnostmi několika generací.
