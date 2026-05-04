Tři knižní novinky: román Dvořákové, další krimi z Oddělení Q a sci-fi Zlatý syn

Ještě před vypuknutím Světa knihy vycházejí v nakladatelství Host tři knihy, které stojí za pozornost. Držitelka Litery a autorka próz Dědina či Zahrada Petra Dvořáková mění žánr a vydává nový feel-good román Ordinace. Na knižní pulty se dostává také druhý díl dystopické bestsellerové sci-fi ságy Pierce Browna Zlatý syn i pokračování případů Oddělení Q pod názvem Mrtvé duše nezpívají.
Petra Dvořáková: Ordinace
Patrik by dneska ordinování nejradši zabalil. V čekárně se už zase hromadí lidi a jeho máti jako zdravotní sestra všechny peskuje, protože pořádek musí být. Jenže pacient a rýma se neptají, jak doktorovi zrovna je. A tak spolu s kolegyní Marikou statečně udolávají vysoký tlak, cukrovku, nachlazení i čistokrevnou hypochondrii. Ještě že je tu Hanka. Patrik s ní už nějaký čas žije a těší se, že možná brzy budou tři. Jenže nic není snadné ani za dveřmi ordinace. Je tu Patrikova obezita, jeho neohrabané proslovy a jedna malá divná Drejk.
Román Ordinace vypráví o životě praktického lékaře, který má až příliš dobré srdce, ale také dobré lidi kolem. „Chtěla jsem, aby čtenář skrze tu knížku zažil lékaře, který má rád lidi, má pro ně pochopení, a přitom zažívá i ty nepříjemnosti, které každý praktický lékař velmi dobře zná,“ říká autorka.
Jussi Adler-Olsen, Line Holmová a Stine Boltherová: Mrtvé duše nezpívají
Série Oddělení Q, která se dočkala i seriálové podoby, přes avizovaný konec pokračuje dál. Po deseti případech vážně nemocný autor Jussi Adler-Olsen symbolicky předal otěže svým kolegyním Stine Boltherové a Line Holmové, které na oblíbenou severskou krimi sérii navazují novou knihou Mrtvé duše nezpívají.
A o co půjde tentokrát? Carl odešel do důchodu, aby se mohl věnovat psaní. Jenže jednoho dne ho kontaktuje žena se znepokojivou nahrávkou, a tak se Carl spolu s Rose a Asadem, kteří se snaží držet oddělení Q při životě a těžce se smiřují s příchodem nové francouzské kolegyně, znovu pouští do vyšetřování. Na zvukové nahrávce trojice vyšetřovatelů slyší hlas ženy, kterou se před čtyřmi lety pokusil zavraždit její manžel. Muž si následně vzal život a policie případ označila za vyřešený. Na nahrávce se však objevuje třetí hlas patřící neznámé osobě a všechno nasvědčuje tomu, že policie udělala chybu.
Kniha vychází v překladu Lady Halounové a s autorkami se bude možné setkat na letošním pražském festivalu Svět knihy, kde v pátek 15. května v 17 hodin vystoupí na společné besedě.
Pierce Brown: Zlatý syn
Druhý díl bestsellerové sci-fi ságy je dystopií o pomstě a boji za svobodu. Darrowův příběh, který začal jako boj o přežití v dolech na Marsu, se mění v epickou space operu plnou politických intrik. Pokračování série Rudý úsvit, která vychází ve více než 20 jazycích, přináší ještě více akce, zrady a bolestivých voleb v době, kdy se blíží válka o osud lidstva. Kniha přeložil Aleš Drobek.
„Zlatý syn staví na pevných základech položených v první knize, ale roste co do rozsahu a rozměru příběhu, propracovanosti postav i překvapivých zvratů. Politické intriky, velkolepé bitvy i psychologicky prokreslené postavy tady člověka obklopují doslova na každé stránce, a to jsme stále ještě na začátku celé ságy. Mnozí čtenáři a kritici sérii přirovnávají k Hunger Games, Duně i Písni ledu a ohně, ale to jsou opravdu jen vodítka, která čtenáře přivedou ke svébytnému a originálnímu příběhu, na jehož české vydání jsme dlouho čekali,“ říká redaktor Hostu Jiří Štěpán.
