Drogového dealera jsem miloval jako otce. Vyšel román o nezvyklém dospívání

„Nevím, co jsem si od prodeje drog sliboval. Možná víc romantiky. Pocit nebezpečí a napětí. Dnes už chápu, že průměrný pouliční příměstský drogový dealer se moc neliší od běžného poslíčka s pizzou,“ svěřuje se Eli Bell, nedospělý vypravěč románu Kluk spolkne vesmír.

Román se odehrává v Brisbane 80. let. To je na snímku z otevření výstavy Expo '88, která se zde konala. | Foto: Getty Images

Loňská prvotina australského novináře Trenta Daltona se stala mezinárodním bestsellerem. Z poloviny skutečný příběh chlapce, který v osmdesátých letech minulého století vyrůstá na předměstí Brisbane v rodině heroinového dealera, byl přeložen do 34 jazyků. V českém překladu Barbory Punge Puchalské jej nedávno vydalo nakladatelství Argo.

Legendární útěkář

Elimu je na začátku románu 12 a na konci 18 let. Jeho starší bratr August má vizionářské sklony, ale nemluví, jen píše věty prstem do vzduchu. Když jejich rodiče jedou "do kina", jak se zbytečně snaží kamuflovat své dealerské pochůzky, kluky hlídá sedmdesátník Slim, propuštěný kriminálník odsouzený za vraždu taxikáře.

Arthur Slim Halliday, legendární útěkář, kterému se během 36 let strávených za mřížemi podařilo dvakrát překonat vysoké zdi věznice Boggo Road, si s Elim rozumí. Nachází v něm oddaného posluchače a Eli je učenlivý.

Právě tady začíná to nejpřitažlivější na Daltonově románu: chlapec si z devastujícího prostředí bere to dobré a je velká naděje, že se mu jednou podaří vyváznout.

Pár skvělých věcí lze najít i mezi dealery a vysloužilými trestanci, i když to není zrovna spisovná řeč, vřelý vztah ke vzdělávání či zdravá strava. Jednou z nich je starý Slim, z něhož se stal přemýšlivý asketa. Ve vězení se naučil podmanit si čas: co nejvíc si v mysli protáhnout příjemné chvíle, kdy byl na vězeňském dvoře a směl se těšit ze slunce nebo se starat o záhonek, a naopak zrychlit čas na samotce v extrémních vedrech s nedostatkem vody.

Důležité jsou detaily

Na samotce se Slim naučil necítit své tělo a v mysli se přenést do jiných končin, do vzpomínek, které byly tím plastičtější, čím víc podrobností si dokázal vybavit. "Nezapomeň být konkrétní," říká Slim Elimu, který si na jeho popud začíná dopisovat s vězněm.

Také Slim pravidelně píše několika trestancům, nepřestal s tím ani po dvaceti letech, kdy je na svobodě. "Detaily. Uváděj jich co nejvíc. Kluci ocení všechny ty podrobné kecy o každodenním životě, o který jsou připraveni," radí Elimu, ze kterého se stává mistr v pozorování.

Ani druhý zločinec v jeho blízkosti, otčím Lyle, není odpuzující. "Měl v hlase starost a lásku a za těmi já půjdu kamkoli," říká Eli, který se Lyleovi začne plést do obchodů. Přesvědčí ho, že bude výhodné, když začne Eliho brát s sebou, samozřejmě za matčinými zády.

Chlapec jde vědomě zlu naproti, ze zvědavosti, z touhy prověřit svou vlastní stranu zla. Možná jej k tomu vede zážitek z Hvězdných válek. Jsou osmdesátá léta a filmová sága režiséra George Lucase mocně zasáhla nejen teenagery. O postavě filmu Darthu Vaderovi, svedenému na stranu temnoty, si Eli neohroženě povykládá s jedním drogovým bossem.

Boloňské špagety

V momentě, kdy si čtenář na poměry divokého brisbanského předměstí zvykne a skoro by v nich hledal romantiku, se všechno zvrtne. Během šťastné chvíle, kdy se celá rodina sejde v kuchyni nad boloňskými špagetami a matka dojatě vypráví o charitativním dětském odpoledni, při kterém se v komunitě lidí cítila "normálně", dovnitř vtrhne Lyleův šéf s doprovodem. Otčíma od stolu brutálně odtáhnou a všichni vědí, že jej už nikdy neuvidí.

Příběh potom potemní a zrychlí. Román přeskočí do žánru detektivního thrilleru, ve kterém se nepátrá pouze po zmizelém Lyleovi, ale také po rodinné historii. Po nešťastné večeři matka na několik let skončí ve vězení a chlapci se stěhují k otci, kterého vůbec neznají.

Druhá polovina románu je méně realistická, větší prostor tu získává starší bratr August a jeho rozumem nevysvětlitelné schopnosti. A také otec, opilec a knihomol s nemocnými nervy, pro kterého se synové stávají nečekanou šancí na návrat k normálu. Eli jako by se zapouzdřil a otupěl. Po Slimově vzoru urychluje čas, který zbývá, než matku po šesti letech pustí z vězení.

Volají z Hollywoodu

Román Kluk spolkne vesmír má nečekaně akční, až hororové finále, na jehož konci je teatrální odhalení. Románový závěr, v němž nechybí ani počátek pravé lásky, má nepřehlédnutelný filmový potenciál.

Není divu, že Trent Dalton, který také napsal několik scénářů, už dostal nabídku ke zfilmování. "Jako dítě jsem vyrůstal na Spielbergovi a Lucasovi. A teď mi jejich lidé z Hollywoodu volají, že mají zájem natočit mou knihu. Moji hrdinové! To je vážně bizarní," smál se spisovatel v rozhovoru pro australskou televizi Sky News.

Svou úspěšnou prvotinu, jež je částečně autobiografická, věnoval matce. "Nedotknul jsem se ani po povrchu toho, čím prošla. Doufám, že mě jednou nechá napsat své memoáry," prozrazuje autor.

Do své první knihy vtělil životní přesvědčení: "Můžeš milovat lidi, kteří udělali zlé věci. A vzít si lásku z velmi divných míst. Dítě si ji umí vzít, kdekoliv se naskytne. Miloval jsem svého otčíma, který za dealerství drog strávil 10 let ve vězení."