Tradice se drží muži, předávají si tím moc, kritizuje nobelistka Ernauxová

Nobelova cena za literaturu je šitá na míru mužům, míní francouzská spisovatelka Annie Ernauxová, která ji tento týden získá jako teprve 17. žena od roku 1901. "Projevuje se to například snahou udržovat tradici. Držet se tradice je spíše mužská záležitost, představuje způsob, jak jeden člověk předává moc druhému," řekla dvaaosmdesátiletá autorka agentuře AFP.

Tuto středu vpodvečer ve švédském Stockholmu spisovatelka přednese svou nobelovskou řeč. "Na nobelovské projevy muži také mají skoro monopol. Všimněte si, že ženy bývají při této příležitosti výrazně méně mnohomluvné, protože jsou praktičtější," tvrdí autorka, podle níž je nejvyšší čas, aby se Nobelova cena zmodernizovala.

"Mohli bychom začít tím, že trochu ubereme na té pompéznosti a obřadnosti," navrhuje před sobotním galavečerem a slavnostní hostinou, které se zúčastní švédská královská rodina a více než 1200 lidí. Před jejich zraky Ernauxová ocenění převezme.

V interview s agenturou AFP literátka zdůrazňuje, že byť se pocty před ní dočkalo mnoho Francouzů, naposledy Jean-Marie Gustave Le Clézio a Patrick Modiano, dosud na Nobelovu cenu za literaturu nedosáhla žádná Francouzka.

Z reakcí na své ocenění v rodné zemi cítí "jistou nedůvěru vůči ženě, která dostane doteď mužské ocenění, a obecně vůbec ženě, která píše", zmiňuje. K jejím kritikům ve Francii patří například filozof Alain Finkielkraut, podle něhož je Ernauxová "málo vděčná" a cenu získala za své politické postoje, nikoliv kvalitu psaní, což řekl v debatním pořadu. Narážel zřejmě na její podporu levicovému prezidentskému kandidátovi Jean-Lucovi Mélenchonovi, po jehož boku se autorka zúčastnila demonstrace proti nedostatečnému řešení energetické krize a proti vlažnému přístupu francouzské vlády ke klimatu.

Ernauxová se označuje za feministku a aktivistku. Nobelovu cenu chce věnovat "všem, kdo trpí, všem, kdo jsou v jakémkoliv typu podřadného postavení vůči druhým, ať už kvůli rasismu, nebo jiným formám nerovnosti, a všem, kdo zápasí s životem a stále čekají na uznání", vzkazuje.

V rozhovoru pro jinou agenturu AP se spisovatelka tento týden dotkla obecné rovnoprávnosti mezi ženami a muži. Té musí předcházet změna chování u mužů, myslí si. "Protože dokud si muži nezačnou více uvědomovat své tělo a způsob života, to, jak se chovají a co je k tomu vede, tak do té doby ženy skutečně svobodné nebudou," myslí si spisovatelka.

Podle ní ženy "dlouho akceptovaly situace, které mně osobně vždy přišly neakceptovatelné a netolerovatelné".

Annie Ernauxová získala Nobelovu cenu za knihy, které smazávají hranici mezi fikcí a skutečností. Ve svých více než 20 dílech často vychází z osobní zkušenosti ženy, jež se narodila do chudé francouzské rodiny a jejíž osud poznamenalo rozdělení společnosti podle genderových rolí i majetku, shrnuje deník Le Monde.

"Jsem tak stará, že pamatuji, jaké bylo protestovat ve Francii 70. let za svobodu, antikoncepci a potraty," ohlíží se dnes Ernauxová. Zkušenost s ilegálním potratem zpracovala v knize Událost, jejíž filmovou adaptaci nedávno promítala česká kina.

Přestože podle svých slov po ocenění nijak zvlášť netoužila, zisk Nobelovy ceny autorce dodal chuť opět psát. "Hodlám dál psát a užívat si stáří. To je doba, kdy může člověk spoustu věcí reflektovat, a pro mě to tedy znamená, že je může i zapisovat," dodává Annie Ernauxová.