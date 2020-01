Jak se dělá komiks. Kreslířka Toy_Box vytvořila učebnici, která je zároveň monografií

Foto: Nakladatelství Paseka/Agáta Dolejší

Komiksová učebnice komiksu se jmenuje nová kniha, kterou napsala, nakreslila a namalovala autorka vystupující pod pseudonymem Toy_Box. Zájemce seznamuje s teorií komiksu i praktickými stránkami vzniku komiksových ilustrací nebo knih.

Sama Toy_Box komiksy vytváří už 15 let a také je učí dělat druhé. Kniha vydaná nakladatelstvím Paseka má 288 stran, z toho 60 stran zabírá nový malovaný komiks. Na něm autorka v praxi ukazuje vše, o čem píše.

"Pokud chcete začít s komiksem a nevíte si rady, tahle kniha vám to srozumitelně a zábavně vysvětlí. A možná vám i dodá odvahu to konečně udělat. Alespoň u mě to tak bylo," říká spisovatelka Petra Soukupová, kterou cituje tisková zpráva Paseky.

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány práci s písmem, významu barev, výrobě takzvaného storyboardu nebo využití střihu. Toy_Box se ale rovněž zabývá zakázkami, cenou, tím, jak se stát profesionálem nebo kde najít čas na tvorbu. Každou kapitolu uzavírá několik praktických úkolů.

"Nejedná se o univerzální návod a bylo by pošetilé myslet si, že bude sedět každému. Odráží se v něm moje zkušenost jako autorky i jako lektorky komiksových workshopů," říká výtvarnice, která první komiksy publikovala v roce 2004. "Hlavním účelem mého návodu je, abyste se vyvarovali toho, že budete dobu pracovat na něčem, co nakonec skončí v koši," dodává.

Kniha je zároveň autorčinou monografií. Obsahuje její začátky během studia po nejnovější zakázky, například kampaň Lékařů bez hranic, pro které namalovala choroby v rozvojových zemích. Také do výkladu zapojila svoje inspirace, jako jsou spisovatel Haruki Murakami, režisér David Lynch, výtvarník kreslených filmů Chris Ware nebo režisér Vojtěch Jasný.

Toy_Box podporuje veganství, ochranu životního prostředí, bojuje s xenofobií a rasismem. Portrétuje třeba bezdomovce, protože jí vadí, že portrétní umění bylo vždy výsadou bohatých.

"V autorčině práci to můžeme sledovat už od dob, kdy svým dílem pomáhala definovat politický obsah českého street artu," říká šéfredaktor Paseky Jakub Sedláček. "Toy_Box neučí své žáky a čtenáře pouze tvořit, ale učí je o tvorbě přemýšlet, a to v kontextu světa, který nás obklopuje, i s ohledem na vlastní svědomí," dodává.

Toy_Box se skrývá nejen za pseudonymem, ale na veřejnosti nosí také masku na obličeji. Absolvovala Literární akademii Josefa Škvoreckého, poté studovala scénografii na DAMU. Pracovala jako novinářka, nyní je ve svobodném povolání. Svými komiksy, často se sociálními tématy, přispěla do mnoha časopisů a sborníků.

Její komiksový román Moje kniha Vinnetou z roku 2014 vyhrál cenu Muriel a Zlatou stuhu. Existenciální novela pro dospělé vypráví, jak může přátelství a fantazie zvítězit i nad smrtí. Knihou se proplétá příběh kluka, jenž píše knihu o nesmrtelném indiánovi, s historkami mladé squatterky.

Na svém webu Toy_Box seznamuje návštěvníky nejen s vlastní tvorbou a idejemi, ale také s cenami, za které si je možné její práci najmout. Hodinovou sazbu za tvorbu má mezi 700 a 1000 korunami, barevnou celostránkovou ilustraci vytvoří za 3500 až 5000 korun, malovaný barevný obraz či portrét za 20 tisíc až 40 tisíc a za rodinný či skupinový portrét nebo obraz na zakázku si účtuje od 70 tisíc do 120 tisíc korun.