Vysvětluje Američanům, co se děje na Ukrajině. Historik Snyder dostane cenu

Americký historik Timothy Snyder, jehož přednášky o ukrajinských dějinách na YouTube poslední měsíce sledovaly stovky tisíc lidí, se stal jedním z laureátů nedávno založených cen Silvers-Dudley Prizes. Ty jsou pojmenované po dlouholetém šéfredaktorovi prestižního časopisu The New York Review of Books a jeho ženě.

Třiapadesátiletého profesora historie z Yaleovy univerzity Snydera porotci ocenili v kategorii žurnalistika za "pečlivě vyzdrojované, historicky poučené eseje a knihy, které s erudicí a do hloubky vysvětlují současnou politiku". Spolu s cenou autor obdrží 30 tisíc dolarů, v přepočtu zhruba 678 tisíc korun, píše agentura AP.

Autor knih Krvavé země, Tyranie nebo Cesta k nesvobodě Timothy Snyder se věnuje dějinám střední a východní Evropy se zaměřením na holokaust, v minulosti už získal Cenu Vize 97, Lipskou knižní cenu pro evropské porozumění nebo Cenu Hanny Arendtové. "Před časem udělal zřejmě nejprozíravější rozhodnutí kariéry: začal se vyjadřovat k současnosti. Přesvědčen, že politologové či ekonomové nedovedou uspokojivě popsat rychle se měnící svět a že v krizi liberální demokracie má každý přispět k její obraně, rozepsal se nejprve o klimatických změnách, později o geopolitických otázkách. Na příkladech z dějin střední a východní Evropy, své odborné specializace, ukazoval, jak by se historie mohla opakovat," popsalo Aktuálně.cz.

Související Putinův zlý sebeklam

Přestože má čtenáře po celém světě včetně Česka, kde jeho knihy společně vydávají nakladatelství Prostor a Paseka, Snyder se v první řadě obrací k Američanům. V tamních médiích poslední roky tvrdě kritizoval republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Poté co vloni v únoru Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, však historik začal Američanům především vysvětlovat složité dějiny a vzájemné vazby pro ně vzdálených zemí. O situaci na Ukrajině psal do deníku New York Times, kde zveřejnil například článek nazvaný Řekněme to jasně: Rusko je fašistické, nebo do časopisu Foreign Affairs. Snyderovu esej pro něj nedávno přeložil Český rozhlas.

Historik také osobně navštívil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a nejnovější dění na Ukrajině pravidelně glosuje na blogerské platformě Substack, kde má tisíce platících odběratelů.

Především ale Snyder na Yaelově univerzitě v zimním semestru zahájil seminář nazvaný Jak vznikala moderní Ukrajina (The Making of Modern Ukraine) a všechny své přednášky hned nahrával na YouTube. Ta první z loňského září s podtitulem Ukrajinské otázky, které vyvolává ruská invaze, má dnes už přes milion zhlédnutí. "Na začátku invaze jsme očekávali, že Ukrajina během tří dnů padne. Možná že víc než o Ukrajině to vypovídá o tom, nakolik mylné jsme o ní měli představy," vysvětluje Snyder, proč se rozhodl "podobně mylné představy vyvracet".

Historik chtěl ukázat, v jakých souvislostech se rodila totožnost dnešního ukrajinského národa a parametry jeho státu, stejně jako detailně rozebral vazby mezi Ukrajinou a Ruskem. "Neříkám, že smyslem tohoto semináře je, aby ruská válka proti Ukrajině začala dávat smysl. Ale je to příležitost vrátit se k jistým historickým milníkům. Pak nám některé zdánlivé záhady, například jak je tahle válka vůbec možná, nebudou připadat tak záhadné," dodává historik.

Podle listopadových údajů Yaleovy univerzity jeho videa sledovali lidé z více než 70 zemí, nejvíc z USA a Ukrajiny.

"Snyderův seminář o ukrajinské minulosti a současnosti studentům poskytuje bohatě vrstevnatý historický kontext pro to, aby porozuměli aktuálnímu dění," říká Tamar Gendlerová, americká filozofka a děkanka fakulty společenských a humanitních věd Yaleovy univerzity. "A nejde jen o stovky studentů na Yale, kteří na seminář docházejí fyzicky, ale stovky tisíc lidí, kteří profesora poslouchají online," zdůrazňuje.

Také s přihlédnutím k tomuto semináři se Snyder nyní po boku literární kritičky Parul Sehgalové z magazínu The New Yorker nebo novinářky Caitlin Dickersonové z časopisu The Atlantic stal jedním z laureátů druhého ročníku cen Silvers-Dudley Prizes. Ty se jmenují po dnes již nežijícím Robertovi B. Silversovi, dlouholetém šéfredaktorovi časopisu o kultuře, ekonomice a politice The New York Review of Books, a jeho ženě Grace Dudleyové.

Silversova nadace ocenění udílí v kategoriích literární kritika, texty o umění a žurnalistika. K laureátům loňského prvního ročníku patří mimo jiné mexická novinářka Alma Guillermoprietová známá z pražského Festivalu spisovatelů. Silvers šéfoval The New York Review of Books od založení v roce 1963 s kolegyní Barbarou Epsteinovou, po jejím úmrtí v roce 2006 pokračoval sám. Zemřel roku 2017 ve věku 87 let.

Historik Snyder: Češi by se Ruska měli bát víc, snaží se podkopávat vládu práva