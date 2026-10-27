Swift napsal Gulliverovy cesty "spíš, aby svět rozzlobil, než aby ho pobavil"

Kniha, jejíž originální název zní "Cesty k rozličným dalekým národům světa ve čtyřech dílech, napsal Lemuel Gulliver, zprvu ranhojič, později kapitán na rozličných lodích", od spisovatele a duchovního Jonathana Swifta (1667-1745) je jedním z nejslavnějších děl anglické i světové literatury. Románová parodie dobrodružných příběhů z cest i satira na lidskou společnost vyšla poprvé před 300 lety.
Na svých cestách se setkal s maličkými, asi 15 cm vysokými lidmi zapletenými do malicherných politických sporů, kterým kupříkladu pomohl uhasit požár královského paláce tím, že se na něj vymočil. Jindy byl malým mužem mezi 18 metrů vysokými obry, kde ho třeba odnesl v zubech zahradníkův pes, na další výpravě poznal výsostné intelektuály, kteří však byli natolik zamyšlení a roztržití, že potřebovali tzv. pleskače, aby se probudili. A na dalším ostrově poznal moudré mluvící koně, kteří zde žili s podřízenými stvořeními s lidskými rysy a s nehorázným chováním. To vše lze nalézt ve fantastickém satirickém románu Gulliverovy cesty anglo-irského spisovatele Jonathana Swifta, který poprvé vyšel před 300 lety, 28. října 1726.
Příběh vypráví o dobrodružném Angličanovi Lemuelu Gulliverovi, který cestuje do řady podivných a vzdálených zemí, z nichž každá je obývána neobvyklými bytostmi, které odrážejí různé aspekty lidské povahy a společnosti.
Swift dílo napsal pro dospělé čtenáře, neboť v jeho podtextu jsou satiricky zobrazeny a kritizovány poměry na anglickém královském dvoře v době panování Jiřího I., politické šarvátky i dlouholeté nepřátelství Angličanů a Francouzů.
Román také obsahuje četná vymyšlená slova, označovaná jako liliputský jazyk, která podle kritiků mohla být inspirována hebrejštinou. Po svém vydání se kniha stala okamžitým úspěchem a Swift prohlásil, že Gulliverovy cesty napsal "spíše, aby svět rozzlobil, než aby ho pobavil".
Počáteční ohlasy veřejnosti byly převážně kladné, většina čtenářů chválila důmyslnou satiru, realistické popisy cest do vzdálených zemí a politická nebezpečí, jimž cestovatelé jako návštěvníci často čelí. Ale například anglický romanopisec William Thackeray označil dílo za "rouhavé" a prohlásil, že je ve svém popisu lidských společností příliš kruté.
Přestože příběhy cestovatele Gullivera byly určeny spíše dospělým čtenářům, oblíbily si je i děti a kniha se dostala i na filmové plátno a do televize. Kupříkladu film Případ pro začínajícího kata (1969) režiséra Pavla Juráčka je natočen na motivy třetího dílu Gulliverových cest, v roli Gullivera se představil Lubomír Kostelka.
Jonathan Swift, rodák z Dublinu, vystudoval teologii a nechal se vysvětit na kněze. Zpočátku psal zejména pamflety, například o hodnotě klasických knih oproti moderním nebo proti britské účasti ve válce o španělské dědictví.
Gulliverovy cesty, jejichž definitivní vydání je z roku 1735, vyšly v češtině poprvé v roce 1835. V češtině vyšla v roce 1911 například i Swiftova alegorická Pohádka o kádi, která ostře kritizovala rozdělení křesťanů do několika církví a církevní dogmatismus.
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