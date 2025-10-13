Literatura

Státní cenu za literaturu dostala in memoriam Salivarová

Státní cenu za literaturu za celoživotní dílo v neděli obdržela Zdena Salivarová Škvorecká, která letos 25. srpna zemřela ve věku 91 let v Kanadě. Cena u spoluzakladatelky nakladatelství Sixty-Eight Publishers zohlednila mimo jiné její péči o rozvoj české literatury.
Zdena Salivarová a její manžel, spisovatel Josef Škvorecký při návštěvě Česka v roce 2004.
Státní cenu za překladatelské dílo dostala Anežka Charvátová, překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny. Předání ocenění spolu s udělením šesti Cen ministerstva kultury se v neděli večer uskutečnilo ve Stavovském divadle v Praze.

Salivarová v roce 1969 spolu s manželem Josefem Škvoreckým odešla z Československa. O rozvoj nezávislé československé literatury spolu usilovali v Torontu prostřednictvím nakladatelství, které založili. Stěžejním autorským dílem Salivarové je román Honzlová. Vyniká ženským pohledem na 40. a 50. léta, otevřeností, ironií a vnitřní silou hlavní hrdinky, členky pěveckého sboru, která vzdoruje tlaku a absurditě režimu na rozdíl od jiných charakterů.

Pedagožka Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Charvátová přeložila do češtiny mnohá díla světové literatury. Ve výčtu přeložených autorů se vyjímají jména peruánského romanopisce Mario Vargas Llosy, chilských spisovatelů Roberta Bolaňa a Luise Sepúlvedy, kubánského autora Reinaldo Arenase, italského myslitele Umberta Eca nebo francouzsko-senegalského spisovatele Mohameda Mbougar Sarra. Státní cenu Charvátová dostala mimo jiné za rozsah a význam přeloženého díla, za propagaci kultur a za své dlouholeté pedagogické působení.

Ceny ministerstva kultury se týkají oborů divadla, hudby, výtvarného umění, architektury, kinematografie a audiovize. Ke kinematografii a audiovizi se letos vážou dvě ocenění. In memoriam ji dostal režisér a herec Jan Kačer, a to za svou uměleckou svébytnost. Druhou cenu za přínos kinematografii obdržel kameraman Josef Špelda.

V oblasti divadla letos ministerstvo kultury udělilo svou cenu Heleně Albertové. Bývalá ředitelka Divadelního ústavu se stala hybatelkou mnoha ročníků mezinárodní přehlídky scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale.

U varhaníka, klavíristy a pedagoga Jaroslava Tůmy vyzdvihla cena ministerstva za hudbu jeho uměleckou všestrannost a mezinárodní úspěchy, zejména pak nahrávky celého varhanního díla Johana Sebastiana Bacha.

Výtvarník, fotograf, pedagog a kurátor Miloš Vojtěchovský obdržel cenu za přínos výtvarnému umění. Vojtěchovský dokázal inspirovat už několik generací studentů, důraz klade na širší filozofický rozměr a přesahy umění například do ekologie.

