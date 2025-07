Harry Potter jí přinesl slávu, názory na trans osoby kritiku. Rowlingová slaví 60 let

Spisovatelku J. K. Rowlingovou, která se narodila 31. července 1965, proslavila sága kouzelnického učně Harryho Pottera. Nezaměstnaná matka, narozená ve stejný den jako její hrdina (jen o patnáct let dříve), se díky ní stala jednou z nejznámějších a nejbohatších autorek současnosti.

První díl knižní série vydala v roce 1997, poslední sedmý pak o deset let později. Po celém světě se prodalo na půl miliardy výtisků, úspěchy slavila také filmová adaptace.

Rowlingová po absolvování francouzštiny a klasických studií na univerzitě v Exeteru našla zaměstnání u neziskové organizace Amnesty International v Londýně. Později se odstěhovala za svým přítelem do Manchesteru - a právě během jízdy v nacpaném vlaku do britské metropole se jí v hlavě zrodila postava kouzelnického učně. Sepsání první knížky o Harrym Potterovi zabralo Rowlingové pět let, během kterých se stačila provdat, porodit dceru a rozvést.

Knihu o chlapci s čarodějnickým nadáním, rozčepýřenými vlasy a typickými brýlemi Rowlingová dokončila v roce 1995. Ani v jednom z tuctu nakladatelství o ni ale neprojevili zájem. Teprve o rok později se v Bloomsbury rozhodli román vydat, ovšem v nákladu pouhých tisíc kusů. Příběh Harry Potter a Kámen mudrců získal několik britských cen z oblasti dětské literatury, díky nimž se knížka dostala do širšího povědomí. Z neznámé autorky, která do pseudonymu J. K. Rowlingová zakomponovala jméno své babičky Kathleen, se začala rodit literární hvězda první velikosti.

Davové šílenství jménem Harry

Zbavená existenčních starostí se Rowlingová mohla naplno vrhnout do práce na pokračování osudů Harryho Pottera. V letech 1998 až 2000 vydala tři svazky, které se u čtenářů setkaly se zájmem hraničícím s téměř davovým šílenstvím. Na pátou knihu, nazvanou Harry Potter a Fénixův řád, si čtenáři ale museli počkat tři roky, což živilo spekulace o autorské krizi. Poslední dva díly série vyšly v letech 2005 a 2007, následované knížkou Bajky barda Beedleho, která z potterovského tématu rovněž čerpá.

Z popularity Harryho Pottera u dětí i dospělých těžil také filmový průmysl. Během deseti let vzniklo osm celovečerních snímků, kasovních trháků první velikosti. Na zdánlivě ukončenou potterovskou sérii navázala Rowlingová dvoudílnou divadelní hrou Harry Potter a prokleté dítě (2016) a také scénáři dvou filmů z kouzelnického světa. Fantastická zvířata a kde je najít (2016) i Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (2018) se odehrávají v polovině 20. let, tři čtvrtě století před příběhem Harryho Pottera. Nyní se v produkci americké televizní společnosti HBO připravuje i seriál. Ten má pokrýt všech sedm dílů knižní série, přičemž každá kniha dostane jednu vlastní řadu.

Mužský pseudonym, detektivky a kritika transgender lidí

Už během psaní knížek o mladém a později dospívajícím kouzelníkovi se Joanne Rowlingová nechala v tisku slyšet, že by jednou chtěla prorazit také jako autorka příběhů pro dospělé. Přání si splnila nejprve v roce 2012 sociálním románem Prázdné místo a poté přesedlala na detektivní žánr, ovšem pod pseudonymem. Jako Robert Galbraith dosud vydala sedm knih, jejichž protagonistou je soukromý vyšetřovatel Cormoran Strike a které u čtenářů uspěly, byť méně než Harry Potter. Jedná se např. o knihy Volání Kukačky (2013), Hedvábník (2014) či zatím poslední Hladový hrob (2023), který česky vyšel letos a důležitou roli v něm hraje nebezpečná náboženská sekta.

Rowlingová se také věnuje charitativní činnosti. Založila vlastní nadaci Lumos, která se zaměřuje na pomoc dětem ve východní Evropě, zejména těm v dětských domovech (snaží se zlepšit jejich životní podmínky a sjednotit rozdělené rodiny). Dále podporuje organizace zabývající se péčí o děti a rodiny v obtížných situacích, například One Parent Families, která pomáhá rodičům samoživitelům. Vedle toho významně přispívá na výzkum roztroušené sklerózy, nemoci, která postihla její matku.

V posledních letech čelila kritice za své veřejně prezentované názory na transgender osoby a jejich práva. Spisovatelka je známá svým kritickým postojem ke změně pohlaví a opakovaně kvůli tomu čelí obviněním z transfobie. Rowlingová se brání tvrzením, že podporuje práva trans lidí na život bez diskriminace, ale zároveň trvá na ochraně tzv. ženských práv ve smyslu biologického pohlaví. Například v jednom z posledních případů v prosinci 2024 na síti X napsala, že "neexistují žádné trans děti" a zpochybnila koncept "narození do špatného těla". Kontroverze kolem jejích výroků pravidelně polarizuje společnost i harrypotterovskou komunitu.

V České republice je známá také jako autorka dopisu, jímž v létě 2004 vzbudila debatu kolem používání klecových lůžek v psychiatrických ústavech.