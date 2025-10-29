Literatura

Poněkud podivný milostný dopis z ambasády. USA zrušily vízum spisovateli Soyinkovi

Americký konzulát v Lagosu zrušil vízum nigerijskému spisovateli a nositeli Nobelovy ceny za literaturu Wole Soyinkovi. Podle agentury AFP o tom včera informoval sám spisovatel. Soyinka, který cenu obdržel v roce 1986, je dlouhodobě kritický vůči americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, kterého přirovnal k někdejšímu ugandskému diktátorovi Idi Aminovi.
Profesor Wole Soyinka, spisovatel a nositel Nobelovy ceny, v umělecké galerii Kongi Harvest's v nigerijském Lagosu 14. června 2025.
Profesor Wole Soyinka, spisovatel a nositel Nobelovy ceny, v umělecké galerii Kongi Harvest's v nigerijském Lagosu 14. června 2025. | Foto: Profimedia.cz

Soyinka měl v minulosti ve Spojených státech trvalý pobyt, nicméně svou zelenou kartu podle AFP zničil po Trumpově zvolení prezidentem v roce 2016. Americký konzulát na začátku letošního roku Soyinku vyzval, aby se dostavil ohledně přehodnocení svého víza k pohovoru, což spisovatel odmítl. Konzulát mu nyní v dopise oznámil, že jeho vízum bylo zrušeno.

Soyinka na dnešní tiskové konferenci dopis označil za "poněkud nezvyklý milostný dopis z ambasády" a doporučil organizacím, které by ho chtěly do USA pozvat, aby nemarnily svůj čas. "Chci ujistit konzulát, že jsem se zrušením svého víza spokojen," dodal podle AFP.

Jednadevadesátiletý spisovatel o Trumpovi řekl, že se chová jako diktátor, a přirovnal ho k Idi Aminovu, za jehož vlády zahynuly statisíce Uganďanů. "Idi Amin byl muž mezinárodního formátu, státník, takže když jsem Donalda Trumpa nazval Idi Aminem, myslel jsem, že mu skládám kompliment," uvedl Soyinka. V nedávné době spisovatel podle AFP kritizoval Trumpovu administrativu za protiimigrační zátahy či zásahy proti studentům protestujícím za práva Palestinců.

Přehled
