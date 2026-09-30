Spisovatel Ondřej Buddeus vyrazí na knižní veletrh do Frankfurtu na kole

Ondřej Buddeus, spoluautor oceňované dětské knihy Kolo: dopravní prostředek budoucnosti, vyrazí v neděli 4. října z Prahy na Frankfurtský knižní veletrh na kole. Po cestě dlouhé přibližně 575 kilometrů dorazí 8. října do Frankfurtu nad Mohanem.
Jeho cestu lze sledovat on-line a bude možné se k němu kdykoliv připojit na část cesty. Buddeus je jedním ze 75 českých autorek a autorů, kteří při čestném hostování Česka na knižním veletrhu představí svá díla, za organizátory české účasti na veletrhu o tom informoval Jiří Sedlák.
„Vzhledem k tomu, díky jaké knížce tam jedu, by bylo divné pojmout to jinak,“ uvedl Buddeus. Od 4. do 8. října bude zveřejňovat textové zápisky, fotografie a krátká videa. Digitální cestopis propojí osobní deník, reportáž a lyrickou reflexi míst a situací na trase. Trasa povede z Prahy přes Plzeň, Tirschenreuth, Bayreuth, Bamberg a Würzburg do Frankfurtu.
„Pohyb pěšky nebo na kole má s psaním a soustředěným vnímáním světa kolem hodně společného. Chci psát přímo uvnitř cesty a sledovat, co s textem udělá únava, počasí, krajina, náhoda, nečekaná setkání a klidně i aktuální politika, jakákoli cesta se odehrává napříč kontexty,“ sdělil Buddeus.
Způsob přesunu se pro spisovatele stává součástí autorského projektu a navazuje na jeho dlouhodobý zájem o jízdní kolo jako kulturní a společenský fenomén. V roce 2021 byl editorem knihy Je to jízda a v roce 2024 vyšla v Německu jeho dětská kniha Fahr Rad! (česky Kolo: Dopravní prostředek budoucnosti), která byla nominovaná na Německou cenu za literaturu pro mládež (Deutscher Jugendliteraturpreis), doma oceněná Zlatou stuhou nebo umístěním v soutěži Nejkrásnější česká kniha.
Nominaci na prestižní cenu za dětskou literaturu získal Buddeus už podruhé, v roce 2017 společně s Davidem Böhmem za německý překlad knihy Hlava v hlavě.
Ondřej Buddeus je básník, spisovatel, překladatel, editor a pedagog. Působí na Akademii výtvarných umění v Praze a je členem komunity Iniciativa 0, která vznikla s cílem zlepšit dopravní situaci v Praze a předejít zbytečným nehodám a úmrtí.
Čestné hostování Česka od 7. do 11. října na prestižní Frankfurtském knižním veletrhu představuje největší prezentaci české literatury v zahraničí v novodobé historii. Říjnové hostování doprovází Rok české kultury v německojazyčných zemích, v jehož rámci se od října 2025 do prosince 2026 představují české autorky a autoři, nakladatelství, překladatelky a překladatelé na více než 100 akcích. Více informací se nachází na www.czechia2026.cz.
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