Spisovatel je na turné, černoch zažívá útisk. Román dostal americkou cenu

Letošním držitelem americké Národní knižní ceny se stal Jason Mott, autor titulu nazvaného Hell of a Book. Ceny byly kvůli pandemii koronaviru předány jen on-line. Pořádající nadace rovněž ocenila díla v kategorii literatury faktu, poezie a překladu.

Mottova vítězná próza propojuje částečně autobiografické vyprávění černošského autora, který se vydal na knižní turné, a mladého černocha, jenž na americkém Jihu čelí šikaně kvůli barvě pleti. Třetí postava v knize, dítě, které se spisovateli zjevuje, může a nemusí být imaginární.

Nadace dílo popisuje jako průlomové a mistrovské, "jemuž se nějakým způsobem daří nemožné: být hravé, pronikavé a zároveň hluboce dojemné".

Motta při psaní inspirovala úmrtí černochů po konfliktu s policisty v USA z poslední doby. Přiměla jej zamyslet se, co dnes musí černoch ve Spojených státech dělat, aby se na ulici cítil bezpečně. "Chtěl bych tuto knihu věnovat všem dalším potrhlým dětem, všem outsiderům, podivínům, šikanovaným, těm tak zvláštním, že jim nezbyla jiná možnost než být nepochopen světem i těmi okolo sebe," řekl Mott, když cenu přebíral.

"Věnuji ji těm, kteří odmítli vyrůst ze své představivosti, odmítli opustit své sny a odmítli odepření a umenšení své identity, nebo své pravdy, nebo svých lásek. Na rozdíl od mnohých jiných," dodal třiačtyřicetiletý rodák ze státu Severní Karolína, který debutoval před osmi lety prózou The Returned. Podle ní později vznikl televizní seriál Resurrection. Hell of a Book je jeho čtvrtou prózou, kromě toho vydal dvě sbírky básní.

Historička z Harvardovy univerzity Tiya Milesová uspěla v kategorii literatury faktu s knihou All That She Carried (Vše, co nesla). V ní stopuje kus látky z poloviny 19. století, který na sobě měl vyšitou zprávu ohledně prodeje devítileté dívky do otroctví.

Držitelkou ceny pro mladé se stala Malinda Loová, autorka knihy Last Night at the Telegraph Club (Minulou noc v klubu Telegraph). Odehrává se v 50. letech minulého století a zabývá se výzvami, jimž čelili zástupci sexuálních menšin. Část textu je napsaná čínsky, popisuje deník Guardian.

Cenu za poezii si odnesl Martín Espada se sbírkou nazvanou Floaters. Upozorňuje na osud migrantů utopených v řece Rio Grande při pokusu o přechod mexicko-americké hranice, líčí deník New York Times.

Aneesu Abbasovou Higginsovou pak nadace ocenila za překlad knihy francouzsko-korejské spisovatelky Elisy Shua Dusapinové nazvané Winter in Sokcho (Zima v Sokčcho). Tu z francouzštiny do angličtiny převedla Aneesa Abbas Higginsová.

Národní knižní cena je v USA udílena od roku 1950, v minulosti ji dostali autoři jako William Faulkner, W. H. Auden nebo Ralph Ellison. Letos porotci vybírali z více než 1800 přihlášených titulů. Ceremoniál se ve virtuální podobě konal podruhé. "Uplynulých 20 měsíců podtrhlo, nakolik mimořádné zážitky lidem poskytuje literatura," říká výkonná ředitelka ceny Ruth Dickeyová.