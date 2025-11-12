Literatura

Spisovatel Boualem Sansal bude propuštěn. Přimluvil se za něj německý prezident

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Alžírsko omilostní a propustí vězněného francouzsko-alžírského spisovatele Boualema Sansala, a to na žádost německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, napsala agentura AFP. Sansal byl v červenci odsouzen k pěti letům vězení, protože se podle soudu provinil výroky, které údajně poškozují územní celistvost země.
Spisovatel Boualem Sansal obdržel Cenu Francouzské akademie za román 2084: Konec světa.
Spisovatel Boualem Sansal obdržel Cenu Francouzské akademie za román 2084: Konec světa. | Foto: Libor Fojtík

Alžírský prezident Abdal Madžíd Tabbún vyhověl německému prezidentovi, který o udělení milosti pro spisovatele požádal. V prohlášení to ve středu uvedl úřad alžírského prezidenta s tím, že Tabbún tak učinil "vzhledem k pokročilému věku" spisovatele i jeho "křehkému zdravotnímu stavu". Steinmeiera také požádal, aby Sansalovi byla umožněna léčba v Německu.

"Byla jsem pesimistická, ale vždy jsem v to věřila," řekla AFP Sansalova dcera Sabeha.

Alžírské úřady Sansala zadržely 16. listopadu loňského roku, když přiletěl do Alžíru. Deník Le Figaro později napsal, že ho prokuratura obvinila z ohrožování národní jednoty, z urážky armády, z poškozování národního hospodářství a z držení videonahrávek a publikací ohrožujících národní bezpečnost a stabilitu.

Podle deníku Le Monde alžírský režim nelibě nesl Sansalovo vyjádření v rozhovoru pro francouzský krajně pravicový server Frontières. V něm Sansal mimo jiné řekl, že v období francouzské kolonizace bylo území Maroka zmenšeno ve prospěch později nezávislého Alžírska, píše agentura AFP. Kvůli sporům, které se týkají území dvou západoalžírských provincií, vedly Maroko a Alžírsko v roce 1963 krátkou, takzvanou Písečnou válku.

Boualem Sansal, 2024

Spisovatel, který podle své rodiny trpí rakovinou prostaty, se stal jedním z předmětů sporů mezi Francií a Alžírskem. Francie opakovaně vyzvala k Sansalovu propuštění a francouzský prezident Emmanuel Macron se také snažil přesvědčit alžírského prezidenta, aby spisovateli udělil milost.

V roce 2015 Sansal obdržel Cenu Francouzské akademie za román 2084: Konec světa. V českém překladu vyšly dva jeho romány, v roce 2012 Němcova vesnice aneb Deník bratří Schillerových a o čtyři roky později 2084: Konec světa.

 
